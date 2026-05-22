Thu phí tham quan Hải Vân Quan mức 70.000 đồng/lượt 22/05/2026 19:20

(PLO)- HĐND TP Huế vừa thông qua nghị quyết quy định mức thu phí tham quan di tích Hải Vân Quan là 70.000 đồng/lượt, áp dụng chung cho khách Việt Nam và quốc tế.

Chiều 22-5, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND TP Huế khóa IX (nhiệm kỳ 2026-2031) đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan.

Hải Vân Quan bắt đầu được thu vé 70.000 đồng mỗi lượt.

Nghị quyết này chính thức tạo cơ sở pháp lý để triển khai công tác bán vé, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị công trình kiến trúc độc đáo nằm trên ranh giới giữa hai địa phương.

Theo đó, mức thu phí áp dụng thống nhất cho công dân Việt Nam và người nước ngoài là 70.000 đồng/người/lượt. Công dân Việt Nam được miễn phí tham quan trong Mồng 1 Tết Nguyên đán và một số ngày lễ trọng đại của TP Huế, TP Đà Nẵng cũng như của đất nước.

Ngoài ra, những người khuyết tật, người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, trẻ em, học sinh, sinh viên, các tổ chức và cá nhân đến nghiên cứu, hợp tác… được miễn, giảm phí khi tham quan di tích Hải Vân Quan.

Hải Vân Quan hiện thuộc quyền quản lý chung của hai địa phương. Để giải quyết bài toán quản lý, Huế và Đà Nẵng đã thống nhất phương án mỗi địa phương sẽ luân phiên tiếp quản công trình này trong thời gian 3 năm.

Phía TP Huế sẽ là đơn vị thực hiện quản lý trước. Do đó, Nghị quyết thu phí vừa được HĐND TP Huế thông qua sẽ có hiệu lực thi hành đến hết năm 2028. Bắt năm 2029, TP Đà Nẵng sẽ tiếp nối bằng việc ban hành Nghị quyết riêng để thực hiện cơ chế luân phiên.

Về cơ chế tài chính, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (cơ quan thu phí trong giai đoạn đầu) sẽ được giữ lại 100% số tiền bán vé thu được. Toàn bộ nguồn thu này không dùng để nộp ngân sách mà được tái đầu tư trực tiếp vào các hoạt động chi trả lương bộ máy quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và quảng bá điểm đến.

Đặc biệt, Nghị quyết yêu cầu cơ quan quản lý phải trích tối thiểu 20% tổng số tiền thu được để phục vụ chuyên cho công tác duy tu, sửa chữa và chống xuống cấp di tích. Trong trường hợp doanh thu bán vé hàng năm không đủ để trang trải các chi phí quản lý và bảo tồn, phần thâm hụt sẽ được UBND TP Huế cấp bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương.