36 thí sinh tranh tài tại cuộc thi Tài năng Cải lương toàn quốc 2026 18/05/2026 06:00

Tối 17-5, tại Nhà hát Thành phố, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở VH&TT TP.HCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức lễ khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ của sân khấu cải lương. Đồng thời, tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ kế cận, qua đó góp phần nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhân dân.

Cải lương giữ nhịp sống nghệ thuật Việt

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết cải lương qua nhiều giai đoạn phát triển đã hình thành hệ thống giá trị nghệ thuật đặc sắc, từ âm nhạc, lời ca, diễn xuất đến ngôn ngữ sân khấu.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: HẢI NHI

Loại hình này đồng thời ghi dấu ấn sâu đậm trong đời sống tinh thần của nhân dân, chuyển tải các giá trị nhân văn, lòng yêu nước, đạo lý truyền thống và khát vọng vươn lên.

Ông Tạ Quang Đông nói: “Cải lương còn là minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, tiếp biến và phát triển. Khả năng dung hòa giữa truyền thống và hơi thở thời đại đã giúp loại hình nghệ thuật này giữ vững vị trí riêng trong đời sống nghệ thuật Việt Nam suốt hơn một thế kỷ qua”.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (thứ 2, từ trái sang) cùng ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa tri ân đến ban giám khảo. Ảnh: HẢI NHI

Ông Tạ Quang Đông cũng cho biết, Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026 là hoạt động nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh toàn ngành văn hóa đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

36 thí sinh tranh tài

Tiếp lời ông Đông, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026 không chỉ là sân chơi để các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng, bản lĩnh sân khấu và giao lưu nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Ông Cường cho hay, cuộc thi còn góp phần lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.

Cuộc thi năm nay quy tụ 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Mỗi thí sinh tham gia một tiểu phẩm hoặc trích đoạn có thời lượng không quá 25 phút. Trường hợp hai diễn viên cùng dự thi trong một tiết mục thì thời lượng tối đa là 35 phút.

Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm dự thi là sáng tác mới, có sự tìm tòi trong dàn dựng, sáng tạo trong phong cách biểu diễn, đồng thời vẫn bảo đảm giữ gìn những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật cải lương.

Thông qua các phần thi, thí sinh thể hiện khả năng ca diễn, kỹ thuật biểu diễn, bản lĩnh sân khấu, chiều sâu tâm lý nhân vật cũng như năng lực làm chủ các làn điệu, bài bản đặc trưng.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Tại lễ khai mạc, Hội đồng giám khảo cuộc thi đã ra mắt, do Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, làm Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên gồm Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Ngọc Quế Trân (Quế Trân), Nghệ sĩ Ưu tú Lê Nguyên Đạt và Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm.

Dự kiến, lễ bế mạc và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 23-5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM.