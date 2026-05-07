Sở VH&TT TP.HCM thông tin vụ diễn viên Bích Trâm livestream gây tranh cãi 07/05/2026 18:31

(PLO)- Sở VH&TT TP.HCM nói về vụ Bích Trâm livestream gây tranh cãi, nhấn mạnh quy định ứng xử mạng và sẽ xử lý nghiêm vi phạm cung cấp thông tin trên không gian mạng.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 7-5, Sở VH&TT TP.HCM đề cập đến các phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội của diễn viên Bích Trâm.

Thời gian gần đây, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều liên quan việc diễn viên Bích Trâm thường xuyên livestream và đăng tải video trên các nền tảng mạng xã hội. Theo phản ánh, trong quá trình phát trực tiếp, nữ diễn viên có một số phát ngôn bị cho là thiếu chuẩn mực, mang tính công kích. Những phát ngôn này ảnh hưởng đến một số YouTuber và một số cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, một số hành động trong các buổi livestream gây tranh cãi như thể hiện cảm xúc quá mức. Việc sử dụng hình nộm để tương tác với nội dung mang tính tiêu cực, bị dư luận phản ứng.

Diễn viên Bích Trâm trên nền tảng mạng xã hội. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Những nội dung này lan truyền nhanh chóng, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều và lo ngại về việc xuất hiện nội dung phản cảm trên không gian mạng. Do đó, Sở VH&TT TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành pháp luật khi cung cấp, chia sẻ thông tin.

Đồng thời, các bên cần thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật. Sở khuyến khích cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần tôn trọng quyền lợi của các bên, ứng xử văn minh và giữ gìn giá trị đạo đức dân tộc.

Sở VH&TT TP.HCM nhấn mạnh sẽ xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Tinh thần xử lý là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Liên quan đến trách nhiệm phát ngôn, Sở VH&TT TP.HCM cho biết Luật An ninh mạng đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó có hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Cụ thể, khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng quy định: Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm. Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng bị xử lý.

Về nghĩa vụ người dùng, Nghị định số 147/2024/NĐ quy định người sử dụng phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp trên mạng xã hội. Tháng 3-2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số nhằm định hướng hành vi theo chuẩn mực pháp luật.

Hiện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đang triển khai sáng kiến “Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng”. Hoạt động này nhằm góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

Liên quan đến việc diễn viên Bích Trâm phản ánh bị tài khoản Facebook “Long Voduy” xúc phạm danh dự, Sở VH&TT TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn và xử lý theo quy định. Trước đó, diễn viên Bích Trâm gửi đơn tố cáo tài khoản này bình luận cô bị bệnh kèm hình ảnh của nữ diễn viên.