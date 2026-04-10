Ngừng phát hành MV ‘Truth or Dare’ của Jun Phạm, chờ kết luận thẩm định của Sở VH&TT TP.HCM 10/04/2026 11:38

Tối 9-4, công ty quản lý của ca sĩ Jun Phạm phát đi thông báo chính thức liên quan đến MV Truth or Dare. Theo đó, đơn vị này cho biết đã chủ động ngừng phát hành sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến kể từ 21 giờ cùng ngày.

Thông báo nêu rõ, quyết định được đưa ra sau khi ê-kíp ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh một số hình ảnh trong MV vừa ra mắt.

Ca sĩ Jun Phạm. Ảnh: FBNV

Đại diện công ty khẳng định sản phẩm được xây dựng bằng ngôn ngữ điện ảnh, mỗi khung hình đều mang dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác của người xem, đồng thời không nhằm cổ súy hay đi ngược lại các giá trị tích cực của cộng đồng.

Phía công ty cho biết việc tạm dừng phát hành được thống nhất giữa nghệ sĩ và ê-kíp với tinh thần cầu thị, tôn trọng khán giả, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định của cơ quan chức năng.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các cơ quan liên quan.

﻿ Phía công ty quản lý Jun Phạm thông báo ngừng phát hành MV "Truth or Dare"

Trước đó, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội vào chiều 9-4, Sở VH&TT TP.HCM cho biết đang trong quá trình thẩm định MV Truth or Dare, đồng thời lấy ý kiến Hội đồng Nghệ thuật, cơ quan chức năng và các chuyên gia. Kết luận chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.

Theo Sở VH&TT TP.HCM, các sản phẩm âm nhạc phát hành trên không gian mạng hiện chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật liên quan. Cụ thể, Nghị định 144/2020 quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó có việc sử dụng hình ảnh, âm thanh, hành vi trái với thuần phong mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến xã hội.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình phải chịu trách nhiệm về nội dung, bảo đảm không vi phạm quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan.

Đáng chú ý, theo quy định hiện hành, việc lưu hành các sản phẩm nghệ thuật trên môi trường mạng do chính tổ chức, cá nhân đăng tải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, việc phân loại độ tuổi đối với sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số hiện chưa có quy định cụ thể về dán nhãn.

Trước đó, Sở VH&TT TP.HCM đã ban hành Văn bản số 3566/SVHTT-NT, yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tăng cường kỷ cương, bảo đảm tính trung thực, tuân thủ chuẩn mực văn hóa, đạo đức và quy định pháp luật trong môi trường số.

Văn bản cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng nghệ thuật, giữ gìn hình ảnh người nghệ sĩ và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.