Sở VH&TT TP.HCM xử phạt đơn vị tổ chức ‘Tự tình phương Nam’ 09/04/2026 16:50

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 9-4, Sở VH&TT TP.HCM đã có báo cáo về một số vụ việc liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật và nội dung sản phẩm âm nhạc trên không gian mạng.

Theo Sở VH&TT TP.HCM, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Sở VH&TT TP.HCM đã xác lập hành vi vi phạm: “Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận” đối với Công ty TNHH Giải trí Kim Loan.

Đồng thời, Sở đã ban hành Quyết định xử phạm vi phạm hành chính theo quy định. Theo đó, hành vi này bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đối với việc quản lý nội dung các video ca nhạc (MV) phát hành trên nền tảng số, Sở cho biết hiện nay hoạt động này chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật, bao gồm lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Theo Nghị định 144/2020, các tổ chức, cá nhân khi phát hành bản ghi âm, ghi hình phải đảm bảo nội dung không vi phạm các quy định cấm như trái thuần phong mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến đạo đức xã hội, hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, đơn vị phát hành phải chịu trách nhiệm về nội dung khi đưa sản phẩm lên môi trường mạng.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định bắt buộc về việc dán nhãn phân loại độ tuổi đối với các sản phẩm âm nhạc phát hành trên nền tảng số.

Do đó, Sở VH&TT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động, đồng thời định hướng hành vi phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật trong môi trường số.

Liên quan MV “Truth or Dare” của ca sĩ Jun Phạm gây tranh cãi về một số hình ảnh mang yếu tố nhạy cảm và chưa phân loại độ tuổi, Sở VH&TT TP.HCM cho biết đơn vị đang trong quá trình thẩm định, lấy ý kiến Hội đồng Nghệ thuật, cơ quan chức năng và các chuyên gia. Kết luận chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.

Như PLO đã đưa tin, trước đó, Sở VH&TT TP.HCM đã thông tin về những vấn đề liên quan đến chương trình “Tự tình phương Nam 4”, trong đó có tranh cãi xoay quanh việc nghệ sĩ trẻ tái diễn các trích đoạn cải lương kinh điển.

Bùm Bum vai Trưng Trắc trong "Tiếng trống Mê Linh" gây tranh cãi. Ảnh: FBNV

Theo đó, chương trình “Tự tình phương Nam 4” do Công ty TNHH Giải trí KL tổ chức đã được cấp phép theo quy định.

Cụ thể, ngày 5-3-2026, Sở VH&TT TP.HCM đã có văn bản chấp thuận sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị và tổ chức thẩm định thông qua Hội đồng nghệ thuật trước khi chương trình diễn ra.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý, Sở VH&TT TP.HCM xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm. Trong đó, trích đoạn cải lương “Mê Linh biệt khúc” trong vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" do bà VTTD (nghệ danh Bùm Bum) biểu diễn không nằm trong danh mục tiết mục đã đăng ký và được chấp thuận.

Ngày 16-3, Sở VH&TT TP.HCM đã làm việc với các bên liên quan, trong đó có đại diện Công ty TNHH Giải trí KL. Tại buổi làm việc, phía công ty đã thừa nhận sai phạm khi biểu diễn tiết mục ngoài nội dung được duyệt. Hiện Sở VH&TT TP.HCM đang hoàn thiện hồ sơ, xác lập hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, chương trình “Tự tình phương Nam 4” được tổ chức bán vé nhưng có tiết mục như đã nói ở trên gây nhiều tranh cãi.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, một số tiết mục đã vấp phải ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, trích đoạn “Mê Linh biệt khúc” trong vở “Tiếng trống Mê Linh”, tác phẩm cải lương kinh điển gắn liền với tên tuổi cố nghệ sĩ Thanh Nga trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng phần thể hiện của VTTD chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật ca và diễn xuất.