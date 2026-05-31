Lan tỏa tinh thần ‘tốt đời, đẹp đạo’ trong Đại lễ Phật đản 31/05/2026 15:27

(PLO)- Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại TP.HCM nhấn mạnh vai trò Phật giáo trong an sinh xã hội, kêu gọi lan tỏa từ bi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 31-5 (tức 15-4 âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Đông đảo người dân có mặt từ sớm dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Ảnh: HẢI NHI

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm tham dự đại lễ.

Cùng dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ; chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, cùng đại diện các ban, ngành Trung ương Giáo hội và Phật giáo TP.HCM.

Nhiều Tăng, Ni tập trung về Việt Nam Quốc Tự dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Ảnh: HẢI NHI

Về phía chính quyền, tham dự có ông Phạm Khắc Nguyên, Phó Trưởng phòng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an); ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành, tổng lãnh sự các nước, đại diện các tôn giáo bạn và đông đảo tăng ni, Phật tử.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ảnh: HẢI NHI

Thông điệp nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam; kêu gọi chư tôn đức, tăng ni, Phật tử dấn thân phụng sự trong tinh thần tỉnh thức, an lạc, lan tỏa lòng từ bi, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

Dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã trình bày diễn văn Đại lễ Phật đản của Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Trưởng lão Hoà thượng Viên Minh tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

Diễn văn kêu gọi mỗi người con Phật phát huy tinh thần phụng sự nhân sinh, ứng dụng giáo lý từ bi, trí tuệ vào đời sống; xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội an lành, lan tỏa lối sống đạo đức trong cộng đồng.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thời gian qua, TP.HCM luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong công tác từ thiện nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Trần Văn Bảy, thành công của công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước luôn cần đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó, đồng bào có tôn giáo là bộ phận quan trọng, luôn đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò, khẳng định vị thế trong lòng dân tộc và trên trường quốc tế.

Người dân TP.HCM hướng về Đại lễ Phật đản. Ảnh: HẢI NHI

Ông Trần Văn Bảy tin tưởng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp tục góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.