TP.HCM cung rước tượng Phật ngọc sơ sanh mở đầu Phật đản 2026 25/05/2026 06:37

Tối 24-5 (mùng 8-4 âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ cung rước tượng Đức Phật tướng sơ sanh từ Tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự - trụ sở và trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Đông đảo người dân tham dự buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Trong không khí trang nghiêm của mùa Phật đản Phật lịch 2570, lần đầu tiên TP.HCM tổ chức cung rước tôn tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh từ chùa Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự để tăng ni, phật tử và người dân chiêm bái.

Đây cũng là lần đầu tôn tượng này được cung thỉnh trong lễ rước Phật kính mừng Đại lễ Phật đản năm 2026.

﻿ Chư tăng và phật tử tham gia đoàn cung rước tượng Đức Phật sơ sanh trên đường phố TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Tôn tượng Phật ngọc cao 60 cm, nặng 32 kg, được chế tác từ khối ngọc Hòa Điền nguyên khối quý hiếm, có xuất xứ từ Kazakhstan, thuộc dòng Dương chi bạch ngọc nổi tiếng với độ tinh khiết hiếm thấy, gần như không tì vết.

Sau khi được người Việt sở hữu, khối ngọc quý đã được phát nguyện chế tác thành tôn tượng Đức Phật Thích Ca sơ sanh.

Tượng thể hiện hình ảnh Đức Phật trong tư thế một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, với gương mặt hồn nhiên, thanh khiết, gợi lên sự nhiệm màu của một sinh mệnh vừa hiện hữu.

Lần đầu TP.HCM cung rước tượng Phật ngọc sơ sanh từ chùa Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự để chiêm bái. Ảnh: HẢI NHI

Từ 18 giờ 30 phút, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật và cung thỉnh kim tướng sơ sanh ngự giá.

Hòa thượng Thích Lệ Trang bắt đầu lễ tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: HẢI NHI

Tiếp đó, nghi thức cử chuông trống Bát nhã được tiến hành trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Đoàn nghi trượng và các kiệu hoa của các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự, Báo Giác Ngộ cùng các hệ phái Phật giáo TP.HCM tham gia lễ rước; năm nay có 16 kiệu hoa với nhiều chủ đề khác nhau đăng ký diễu hành.

Quang cảnh lễ cung rước tượng Đức Phật tướng sơ sanh từ Tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: HẢI NHI

Đoàn cung rước khởi hành từ Tổ đình Ấn Quang, di chuyển theo lộ trình qua các tuyến đường Sư Vạn Hạnh - Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong nối dài - 3 Tháng 2, sau đó tiến vào cổng chính Việt Nam Quốc Tự.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, tôn tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh được an vị tại lễ đài chính của Việt Nam Quốc Tự.

NSND Kim Chi tham gia đoàn rước, cùng phật tử cung thỉnh tôn tượng Đức Phật sơ sanh. Ảnh: HẢI NHI

Tại đây, chư tôn giáo phẩm, tăng ni cùng đông đảo phật tử đã cử hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật) theo truyền thống thiền môn, chính thức mở màn tuần lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM.

Sau lễ cung rước, tôn tượng Phật ngọc tướng sơ sanh được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự trong một tuần, đến rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, để đồng bào phật tử và người dân thập phương đến chiêm bái trong mùa Phật đản.

Thiếu nữ diện trang phục truyền thống tham gia đoàn rước tại Đại lễ Phật đản ở TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Năm nay, cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, lần đầu tiên Phật giáo TP.HCM tổ chức diễu hành xe hoa Đại lễ Phật đản tại ba lễ đài chính vào ba thời điểm khác nhau.

Bên cạnh lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự, lễ diễu hành xe hoa tại khu tam giác Bãi Trước - Nhà truyền thống số 1 Ba Cu (phường Vũng Tàu) sẽ diễn ra vào ngày 12-4 âm lịch; trong khi lễ diễu hành tại chùa Hội An (phường Bình Dương) được tổ chức vào ngày 13-4 âm lịch.

Đại lễ Phật đản là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những lễ trọng đại nhất của Phật giáo.

Người dân ghi lại khoảnh khắc đoàn rước Phật đi qua trong đêm Đại lễ Phật đản tại TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Đây không chỉ là dịp để tăng ni, phật tử tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời, mà còn lan tỏa tinh thần từ bi, yêu thương, hiểu biết, hướng con người sống thiện lành hơn.

Tại Việt Nam, Đại lễ Phật đản thường diễn ra từ mùng 8 đến 15-4 âm lịch, với nhiều nghi lễ như tắm Phật, diễu hành xe hoa, thắp hoa đăng, tụng kinh cầu quốc thái dân an.