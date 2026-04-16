Đại lễ Phật đản 2026: Quy định phóng sinh chỉ dùng chim bồ câu 16/04/2026 04:55

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa ấn ký văn bản hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Tùy điều kiện thực tế, các địa phương có thể tổ chức Đại lễ Phật đản trong một ngày trọng thể hoặc tổ chức Tuần lễ kính mừng Phật đản phù hợp.

Hoà thượng Thích Trí Quảng thực hiện nghi thức niêm hương tại Đại lễ Phật đản 2025. Ảnh: VĂN HÀ

Các chùa, cơ sở tự viện tổ chức nghi thức tắm Phật truyền thống. Đồng thời khuyến khích các gia đình tôn trí bồn tắm Phật tại tư gia để thực hiện nghi lễ tắm Phật, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Văn bản cũng yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra đại lễ.

Ngoài ra, nhiều hoạt động tri ân được tổ chức như: Đặt vòng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang, đài tưởng niệm; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sĩ; các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật và người cao tuổi.

Đặc biệt, nếu thực hiện nghi thức phóng sinh vì hòa bình, chỉ được sử dụng chim bồ câu, không sử dụng các loài chim tự nhiên hoặc động vật hoang dã, quý hiếm.

Bên cạnh các nghi lễ tôn giáo, các chùa và cơ sở tự viện có thể tổ chức thêm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, diễu hành xe hoa chào mừng Đại lễ Phật đản.

Theo chương trình, vào 4 giờ sáng ngày 24-5-2026 (nhằm mùng 8-4 âm lịch), tất cả các chùa và cơ sở tự viện trên cả nước sẽ cử 3 hồi chuông trống Bát nhã, kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an.

Đến 4 giờ sáng ngày 31-5-2026 (15-4 âm lịch), các chùa tiếp tục cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước mừng Phật đản.

Trong lễ chính, diễn ra nhiều nghi thức như: Niệm Phật cầu gia bị; hát Quốc ca, Đạo ca; dâng hoa kính mừng Phật đản; đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; diễn văn Đại lễ Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; cùng nghi thức tụng niệm và tắm Phật.

Được biết, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 31-5-2026 (tức từ ngày 1 đến 15-4 âm lịch). Trong đó, Tuần lễ Phật đản được tổ chức từ ngày 24 đến 31-5 (tức từ ngày 8 đến 15-4 âm lịch); chính lễ diễn ra vào ngày 31-5-2026 (15-4 âm lịch).