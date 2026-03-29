Giải mã Sức hút của Lễ hội Đản sinh Phật Bà Quan Âm tại Sông Mao 29/03/2026 10:53

(PLO)- Lễ hội Đản sinh Phật Bà Quan Âm tại Sông Mao, Lâm Đồng được tổ chức từ ngày 17 đến 19-2 âm lịch hằng năm, thu hút rất đông người dân và du khách tham gia.

Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND xã Hải Ninh về việc tổ chức Lễ hội Đản sinh Phật Bà Quan Âm năm 2026. Trước đó, địa phương này đã có tờ trình xin ý kiến về công tác tổ chức.

Múa lân, sư, rồng tại miếu Quan Âm.

Theo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, Lễ hội Đản sinh Phật Bà Quan Âm là lễ hội tín ngưỡng truyền thống của các dân tộc Hoa, Tày, Nùng thuộc xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập). Hàng năm, lễ hội được UBND huyện Bắc Bình thống nhất chủ trương và tổ chức định kỳ vào ngày 17-2 đến 19-2 âm lịch.

Việc tiếp nhận đăng ký tổ chức sẽ do UBND cấp xã nơi diễn ra lễ hội thực hiện.

Lễ hội diễn ra với nhiều tiết mục nhiều màu sắc, hấp dẫn.

Sở VH-TT&DL phúc đáp: “UBND xã Hải Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Ban Hộ tự Miếu Quan Âm tổ chức Lễ hội Đản sinh Phật Bà Quan Âm năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định”.

Màn trống hội.

Lễ hội nói trên còn gọi là Lễ vía Quan Âm tại Sông Mao (xã Hải Ninh) là lễ hội tôn giáo và văn hóa lớn nhất trong năm của cộng đồng người Hoa, Tày, Nùng. Đây không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp để những người Sông Mao xa quê khắp nơi trở về hội tụ.

Lễ hội tại Sông Mao có những nét riêng biệt không giống với các lễ vía Quan Âm thông thường ở những nơi khác.

Hóa trang Phật Bà Quan Âm.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là Nghi thức diễu hành (xuất du), rước kiệu Phật bà đi qua các trục đường chính tại Sông Mao. Đoàn diễu hành thường có sự góp mặt của các đội múa lân, rồng và nhạc lễ truyền thống, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt.

Tiếp theo là Lễ cầu an và dâng hoa, người dân thực hiện các nghi thức cúng bái, dâng hoa tươi (thường là hoa huệ, hoa cúc) và lễ vật chay để cầu mong bình an, tài lộc và sức khỏe cho gia đình.

Giải bóng rổ nam, nữ luôn thu hút các CLB mạnh trong nước về dự.

Phần đáng chú ý là giao lưu văn hóa, thể thao, trong đó đặc biệt là Giải Bóng rổ mừng ngày Đản Sinh Phật Bà Quan Âm được tổ chức thường niên từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 âm Lịch quy tụ các đội bóng rổ nam, nữ mạnh từ TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ về dự.

Lễ vía Quan Âm hàng năm tại Sông Mao, Hải Ninh luôn thu hút rất đông người trong và ngoài nước tham dự.