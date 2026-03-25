Thêm 1 con cá hố rồng khổng lồ tấp vào bờ biển Lâm Đồng 25/03/2026 20:17

(PLO)- Chỉ trong vòng 4 ngày đã có 3 con cá hố rồng khổng lồ tấp vào bờ biển tỉnh Lâm Đồng.

Tối 25-3, ông Nguyễn Ngọc Điền, Bí thư Đảng ủy xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận vào chiều cùng ngày, một con cá mái chèo (hay còn gọi là cá hố rồng) dài gần 3 mét đã chết tấp vào bãi biển Hòa Phú. Sau đó người dân đã chôn cất con cá này.

Cá hố rồng tấp vào bờ biển Hòa Phú, Phan Rí Cửa.

Theo ghi nhận ban đầu, con cá này giống như 2 con cá hố rồng có kích thước lớn, thân dài, dẹt, màu ánh bạc đặc trưng tấp vào bờ biển Lâm Đồng mấy ngày qua tạo nên chuỗi hiện tượng bất thường trong thời gian ngắn.

Một chuyên gia hải dương học cho biết cá mái chèo thường cư trú ở tầng nước sâu, nơi áp suất lớn, nhiệt độ thấp và môi trường ổn định. Việc chúng dạt vào bờ có thể liên quan đến biến động nhiệt độ nước biển do dòng hải lưu hoặc hiện tượng thời tiết bất thường; tình trạng sức khỏe suy yếu khiến cá mất khả năng định hướng hoặc biến động môi trường dưới đáy biển…

Cá mái chèo tấp vào bờ biển Phan Rí Cửa dài khoảng 3 mét.

Đáng nói là mới 1 ngày trước, sáng 24-3, những người đi tắm tại bãi biển Hàm Tiến, phường Mũi Né phát hiện một con cá mái chèo dài gần 4 mét bị tấp vào bờ biển. Và chỉ trước đó hai ngày (22-3), tại khu vực bãi biển đối diện đường vào Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, một con cá mái chèo khác dài gần 4 mét đã dạt vào bờ.

Không chỉ vậy, sáng 24-3, tại bãi biển Tân Hải còn ghi nhận một con rùa biển nặng khoảng 20 kg xuất hiện gần bờ với hoa văn trên mai rất đẹp.

Cá mái chèo tấp vào bờ biển xã Tân Hải.

Trong tâm thức ngư dân vùng biển Nam Trung Bộ, việc cá dạt vào bờ không chỉ là hiện tượng tự nhiên mà còn được nhìn nhận như một tín hiệu từ biển cả. Do đó ngày 22-3, sau khi phát hiện cá mái chèo ở Tân Hải, người dân địa phương đã tiến hành chôn cất theo tập quán tại khu vực Vạn Dinh Ông, gần chùa Quảng Hương với mong muốn gửi gắm những điều không may theo đó mà qua đi; biển sẽ luôn hiền hòa và ngư dân ra khơi được bình an, thuận lợi.