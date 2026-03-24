Cá hố rồng liên tiếp dạt vào bờ biển: Biến động môi trường hay trùng hợp hiếm gặp? 24/03/2026 09:21

Sáng 24-3, những người đi tắm tại bãi biển Hàm Tiến, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng phát hiện một con cá mái chèo (hay còn gọi là cá hố rồng), dài gần 4 mét bị tấp vào bờ biển.

Cá mái chèo tấp vào bờ biển Mũi Né sáng nay.

Theo ghi nhận ban đầu, con cá có kích thước lớn, thân dài, dẹt, màu ánh bạc đặc trưng.

Khi xuất hiện, con cá thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách đến xem và chụp hình đưa lên mạng xã hội.

Người dân lót vải đỏ trên đầu cá.

Đáng chú ý, chỉ trước đó hai ngày (22-3), tại khu vực bãi biển đối diện đường vào Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, một con cá mái chèo khác cũng dài gần 4 mét đã dạt vào bờ.

Rùa biển dạt vào bãi biển Tân Hải sáng nay 24-3.

Không chỉ vậy, sáng cùng ngày 24-3, tại bãi biển Tân Hải còn ghi nhận một con rùa biển nặng khoảng 20 kg xuất hiện gần bờ với hoa văn trên mai rất đẹp, tạo nên chuỗi hiện tượng bất thường trong thời gian ngắn.

Cá mái chèo khổng lồ tấp vào bãi biển Tân Hải chiều 22-3.

Một chuyên gia hải dương học cho biết cá mái chèo thường cư trú ở tầng nước sâu, nơi áp suất lớn, nhiệt độ thấp và môi trường ổn định. Việc chúng dạt vào bờ có thể liên quan đến biến động nhiệt độ nước biển do dòng hải lưu hoặc hiện tượng thời tiết bất thường; tình trạng sức khỏe suy yếu khiến cá mất khả năng định hướng hoặc biến động môi trường dưới đáy biển…

Ngư dân chôn cất cá mái chèo.

Trong tâm thức ngư dân vùng biển Nam Trung Bộ, cá mái chèo với thân dài như rồng bạc thường được gọi bằng những cái tên linh thiêng như “cá rồng”, “cá ông lạ”.

Việc cá dạt vào bờ không chỉ là hiện tượng tự nhiên mà còn được nhìn nhận như một tín hiệu từ biển cả. Do đó ngày 22-3, sau khi phát hiện cá mái chèo ở Tân Hải, người dân địa phương đã tiến hành chôn cất theo tập quán tại khu vực Vạn Dinh Ông, gần chùa Quảng Hương với mong muốn gửi gắm những điều không may theo đó mà qua đi; biển sẽ luôn hiền hòa và ngư dân ra khơi được bình an, thuận lợi.

Cách ứng xử ấy không chỉ là tín ngưỡng mà còn phản ánh một triết lý sống hài hòa với tự nhiên, nơi con người luôn giữ sự kính trọng trước những điều chưa thể lý giải trọn vẹn.