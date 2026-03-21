Một du khách 76 tuổi ở TP.HCM tử vong khi tắm biển ở Lâm Đồng 21/03/2026 14:57

(PLO)- Sau khi ăn uống, một du khách ở TP.HCM xuống bãi biển Cam Bình tắm thì bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Ngày 21-3, tại khu vực bãi tắm biển Cam Bình thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một du khách ở TP.HCM tử vong.

Nạn nhân được đưa lên bãi biển sơ cứu

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông N.N.V (sinh năm 1950, trú phường Tân Hiệp, TP.HCM). Trước đó, ông V. cùng nhóm bạn bè, người thân từ Bình Dương đến khu vực bãi biển Cam Bình tham quan, ăn uống. Sau đó, trong lúc xuống biển tắm, ông không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ và tổ chức sơ cứu. Đội cứu thương 0 đồng khu vực La Gi đã kịp thời có mặt, tiến hành các biện pháp cấp cứu ban đầu, đồng thời khẩn trương chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi. Thời điểm tiếp nhận, nạn nhân trong tình trạng tím tái, có dấu hiệu ngưng thở.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi

Mặc dù được các y bác sĩ tích cực cấp cứu trong khoảng một giờ, nạn nhân đã không qua khỏi. Hiện gia đình đang làm các thủ tục để đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự.