Cá mái chèo dài gần 4m dạt vào bờ biển Dinh Thầy Thím 22/03/2026 17:03

(PLO)-Một con cá mái chèo dài gần 4m bất ngờ xuất hiện tại khu vực biển Dinh Thầy Thím (tỉnh Lâm Đồng), thu hút đông đảo người dân và du khách hiếu kỳ đến xem.

Chiều ngày 22-3, người dân tại khu vực biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một con cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) có kích thước lớn dạt vào gần bờ.

Cá mái chèo dài 4m trôi vào bờ ở Lagi. Ảnh: LG

Theo ghi nhận ban đầu, con cá dài gần 4m, thân dẹt, có màu ánh bạc đặc trưng, phần vây lưng kéo dài dọc theo thân. Thời điểm được phát hiện, con cá còn nguyên vẹn và trôi dập dềnh trong khu vực nước gần bờ.

Sự xuất hiện hiếm gặp của loài cá này nhanh chóng thu hút nhiều người dân và du khách tập trung theo dõi, chụp hình. Một số người dân địa phương cho biết đây là lần hiếm hoi họ nhìn thấy cá mái chèo xuất hiện tại khu vực ven biển này.

Theo tìm hiểu, cá mái chèo là loài cá biển sống chủ yếu ở tầng nước sâu ngoài khơi, có thể sinh sống ở độ sâu hàng trăm mét. Do đặc tính sinh học này, việc loài cá này xuất hiện gần bờ biển là hiện tượng rất ít khi xảy ra.

Một số ý kiến chuyên gia cho rằng nguyên nhân cá mái chèo dạt vào bờ có thể liên quan đến các yếu tố như biến động môi trường biển, dòng hải lưu, thay đổi nhiệt độ nước hoặc do cá bị thương, suy yếu sức khỏe nên mất khả năng bơi ở vùng nước sâu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã nắm tình hình để theo dõi, đồng thời khuyến cáo người dân không nên tự ý tác động hoặc khai thác cá khi chưa có hướng xử lý cụ thể.

Hiện vụ việc đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân địa phương và du khách.