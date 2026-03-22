Nhắc nhở thanh niên bắn chim ở Đà Lạt, một người bị hành hung 22/03/2026 08:09

(PLO)- Một thanh niên bị nhắc nhở vì bắn chim gần khu vực Đà Lạt đã lao vào giật điện thoại, đánh người góp ý.

Ngày 22-3, một vụ việc gây bức xúc dư luận xảy ra tại đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khi một thanh niên có hành vi bắn chim đã tấn công người dân khi bị nhắc nhở.

Thanh niên tấn công người nhắc nhở việc bắn chim nơi công cộng. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, khi thấy một thanh niên khoảng 35 tuổi đang bắn chim, anh N.K.L đã nhắc nhở.

Theo anh L, người này được cho là đã nhiều lần đi bắn chim tại nhiều khu vực ở Đà Lạt từ năm 2025 đến nay nên anh đã nhắc nhở người này không nên bắn chim tại khu vực công cộng, đặc biệt là khu vực trung tâm có nhiều người qua lại.

Người này từng bị ghi hình bắn chim ở Hồ Xuân Hương. Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, thay vì chấm dứt hành vi, người này bất ngờ lao tới giật điện thoại, đồng thời đánh anh L.

Sự việc khiến nhiều người dân xung quanh bức xúc. Một số người đã can ngăn và thông báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Theo người dân, việc bắn chim tại khu vực trung tâm Đà Lạt không chỉ gây phản cảm mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường và ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố du lịch.

Thường xuyên bắn chim ở nhiều khu vực. Ảnh: Cắt từ clip

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tiếp nhận tin báo và cho biết sẽ xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Người dân Đà Lạt cho rằng cần có biện pháp chấn chỉnh tình trạng săn bắt chim tự phát tại khu vực đô thị, nhất là tại các điểm du lịch, nhằm bảo vệ cảnh quan và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.