Lời khai của người bẻ cành mai anh đào tại Đà Lạt 05/02/2026 15:11

(PLO)- Hai người bị phát hiện bẻ cành mai anh đào trong khu nhà công vụ, cơ quan chức năng đang làm rõ để xử lý theo quy định.

Chiều 5-2, lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã làm việc với T.T.S (35 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Đây là người bẻ cành mai anh đào tại khu nhà công vụ của tỉnh Lâm Đồng.

Công an làm việc với người bẻ cành mai anh đào. Ảnh: VT

Khai với công an, S cho biết khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5-2, khi đang làm việc tại quán cà phê “Cham” (phường Lâm Viên - Đà Lạt) thì một người đàn ông tên Huy đến gặp và đề nghị giúp kiếm một cành mai anh đào mang về Nha Trang chưng Tết.

Sau đó, S đến một nhà dân gần khu vực nhà công vụ để mượn một con dao chặt cành cây. Tuy nhiên, khi đến khu nhà công vụ tại số 1 Quang Trung (phường Lâm Viên), S không dùng dao mà dùng hai tay kéo cành mai anh đào thì cành cây bị gãy.

S khai đã đưa cành mai anh đào bị gãy cho người tên Huy bỏ lên xe ô tô và rời khỏi Đà Lạt về Nha Trang. Còn S quay lại quán cà phê để tiếp tục công việc.

2 thanh niên lấy mai anh đào ở nhà công vụ. Ảnh: Cắt từ clip

Làm việc với công an, S thừa nhận nhận thức được hành vi của mình là hủy hoại tài sản, trái quy định. Hiện cành mai anh đào bị bẻ gãy do người tên Huy giữ, theo lời khai thì người này đã về Nha Trang.

Theo lãnh đạo UBND phường Lâm Viên, mai anh đào là cây xanh đô thị, đồng thời là biểu tượng cảnh quan đặc trưng của TP Đà Lạt. Việc tự ý chặt phá, xâm phạm cây xanh công cộng dù với bất kỳ lý do nào cũng là hành vi vi phạm, cần được xử lý để đảm bảo tính răn đe.

Hiện UBND phường Lâm Viên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân và du khách nâng cao ý thức, không xâm phạm tài sản công, góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị và hình ảnh văn minh của TP Đà Lạt.