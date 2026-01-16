Tối nay khai mạc Lễ hội Hoa Mai Anh Đào – Đà Lạt Xuân 2026 16/01/2026 18:46

(PLO)- Lễ hội Hoa Mai Anh Đào – Đà Lạt Xuân 2026 sẽ diễn ra vào tối nay tại Quảng trường Lâm Viên.

Thông tin từ UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, tối 16-1, tại Quảng trường Lâm Viên, Lễ hội Hoa Mai Anh Đào – Đà Lạt Xuân 2026 sẽ chính thức khai mạc với chủ đề “Mai Anh Đào Đà Lạt – Hội tụ sắc xuân”.

Lễ hội Hoa Mai Anh Đào hứa hẹn thu hút nhiều du khách tham dự. Ảnh: BTC

Lễ hội do phường Xuân Hương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các phường trên địa bàn và các sở, ngành, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Đây là hoạt động văn hóa – du lịch ý nghĩa, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hương cho biết lễ hội không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của hoa mai anh đào – loài hoa biểu tượng của Đà Lạt, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh cao nguyên Lâm Viên, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch và con người Đà Lạt “hiền hòa – thanh lịch – mến khách”.

Mai Anh Đào nở rực rỡ, nhuộm hồng Đà Lạt. Ảnh: BTC

Ngay sau nghi thức khai mạc là chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Mai Anh Đào Đà Lạt – Hội tụ sắc xuân” với nhiều tiết mục ca múa nhạc, trình diễn áo dài, kết hợp yếu tố truyền thống và đương đại, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sức sống mùa xuân của vùng đất cao nguyên.

Lễ hội Hoa Mai Anh Đào – Đà Lạt Xuân 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa đầu năm, góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với Đà Lạt trong mùa xuân.