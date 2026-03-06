Còn dư địa lớn để thúc đẩy tour đến Nhật Bản 06/03/2026 15:52

(PLO)- Khoảng 80% người Việt chưa từng đến Nhật Bản là dư địa lớn để hai bên đẩy mạnh kết nối, xúc tiến trao đổi khách và mở thêm các đường bay thẳng trong năm 2026.

Ngày 6-3, tại TP.HCM, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội thảo kết nối, xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2026. Sự kiện thu hút nhiều doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm thúc đẩy trao đổi khách giữa hai bên.

Bà Matsumoto, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết thị trường Việt Nam còn nhiều tiềm năng. Theo bà Matsumoto, hiện khoảng 80% người Việt Nam chưa từng đến Nhật Bản. Đây là dư địa rất lớn để mở rộng thị trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên, việc khai thác tour Nhật Bản hiện vẫn tập trung vào các điểm đến quen thuộc và mùa cao điểm như hoa anh đào (tháng 3-4) hay lá đỏ (tháng 10-11). Lượng khách tập trung đông cùng thời điểm gây thách thức về tình trạng quá tải tại các điểm tham quan nổi tiếng.

Hội thảo kết nối, xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2026 sáng 6-3. Ảnh: THU TRINH.

Dù vậy, thị trường Việt Nam vẫn tăng trưởng tích cực. Số liệu từ JNTO cho thấy năm 2025 có khoảng 678.500 lượt khách Việt đến Nhật, tăng 9,2% so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp đạt mức cao kỷ lục. Tháng 1-2026, Nhật Bản đón 52.800 lượt khách Việt, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản là thị trường khách quốc tế quan trọng của TP.HCM. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, khẳng định Nhật Bản luôn là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam và TP.HCM.

Thống kê cho thấy khách Nhật đến TP.HCM phục hồi rõ rệt. Năm 2024, thành phố đón khoảng 300.000 lượt khách Nhật và tăng lên gần 385.000 lượt vào năm 2025. Nhật Bản duy trì vị trí trong nhóm 6 thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố với mức tăng trưởng bình quân 28%/năm giai đoạn 2022-2025.

Lượng khách thường tập trung đông vào mùa hoa anh đào hay lá đỏ tại Nhật Bản. Ảnh: ML.

Theo ông Hòa, du lịch được xác định là lĩnh vực thúc đẩy hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân hai nước. Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp như cải thiện chính sách visa, nâng cao chất lượng dịch vụ để hút khách Nhật.

TP.HCM hiện có lợi thế phát triển du lịch MICE nhờ hệ thống hạ tầng hoàn thiện. Thời gian tới, thành phố sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản, khuyến khích hãng hàng không tăng tần suất và mở thêm đường bay thẳng để thuận tiện trao đổi khách.