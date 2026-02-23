Đến Côn Đảo ngắm những 'cụ bàng' trăm tuổi mùa thay lá

Giữa nắng gió biển khơi của đặc khu Côn Đảo, TP.HCM, những hàng bàng cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn tỏa bóng dọc các tuyến đường trung tâm và khu vực ven biển Côn Sơn.
Hiện có 45 cây bàng cổ thụ trên địa bàn được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Phần lớn các cây có tuổi đời hơn 100 năm tính từ thời điểm thực dân Pháp bắt đầu xây dựng nhà tù Côn Đảo năm 1862; có cây tuổi đời lên đến khoảng 150 năm. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, những cây bàng này được xem là chứng nhân lặng lẽ của vùng đất mang nhiều vết thương chiến tranh.
Không chỉ chứng kiến những biến động trong quá khứ, hàng bàng cổ thụ còn đồng hành cùng sự đổi thay, phát triển của Côn Đảo hôm nay. Từ một vùng đất gắn với ký ức đau thương, nay Côn Đảo trở thành điểm đến du lịch, văn hóa, tâm linh đặc sắc.
Những thân cây lớn, rễ nổi uốn lượn, tán rộng xòe ngang trời tạo nên hình dáng đặc trưng. Vào mùa, lá bàng chuyển sắc từ xanh sang đỏ, vàng rồi rụng xuống phủ kín mặt đất. Giữa nền trời và biển xanh, sắc lá đổi màu trở thành điểm nhấn thu hút du khách dừng chân chụp ảnh, check-in.
Khi chiều xuống, ánh hoàng hôn buông trên những tán bàng cổ thụ, tạo nên khung cảnh trầm mặc. Du khách dạo bước bên bờ biển, dưới bóng cây, ngắm mặt trời dần khuất sau đường chân trời trong tiếng sóng rì rào và gió biển thổi nhẹ.
Qua thời gian, những gốc bàng cổ thụ vẫn đứng đó, vừa là mảng xanh đặc trưng của vùng vừa là biểu tượng gắn với lịch sử và hành trình phát triển của Côn Đảo.