Đến Côn Đảo ngắm những 'cụ bàng' trăm tuổi mùa thay lá 23/02/2026 15:17

(PLO)- Dưới những tán bàng hơn trăm năm tuổi, Côn Đảo hiện lên vừa thơ mộng vừa đậm nét ký ức lịch sử của vùng đất này

Giữa nắng gió biển khơi của đặc khu Côn Đảo, TP.HCM, những hàng bàng cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn tỏa bóng dọc các tuyến đường trung tâm và khu vực ven biển Côn Sơn.

Riêng tuyến đường Tôn Đức Thắng có đến 19 cây bàng được xếp hạng Cây Di sản Việt Nam

Những cây bàng cổ thụ sừng sững giữa biển trời Côn Sơn

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, những cây bàng này được xem là chứng nhân lặng lẽ của vùng đất từng gắn với hệ thống nhà tù Côn Đảo.

Khung cảnh thơ mộng với những cây bàng mùa thay lá

Du khách thích thú chụp ảnh trên tuyến đường có 19 cây bàng di sản

Hiện có 45 cây bàng cổ thụ trên địa bàn được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Phần lớn các cây có tuổi đời hơn 100 năm tính từ thời điểm thực dân Pháp bắt đầu xây dựng nhà tù Côn Đảo năm 1862; có cây tuổi đời lên đến khoảng 150 năm. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, những cây bàng này được xem là chứng nhân lặng lẽ của vùng đất mang nhiều vết thương chiến tranh.

Du khách thắp hương tại Di tích Lịch sử Cầu tàu 914

Khung cảnh thơ mộng dưới những tán bàng mang dấu ấn thời gian

Cạnh di tích Phú Sơn, hàng cây bàng gắn liền với những trang lịch sử oai hùng của dân tộc

Từ lớp vỏ sần sùi mang dấu ấn thời gian, những chồi non không ngừng sinh sôi nảy nở

Không chỉ chứng kiến những biến động trong quá khứ, hàng bàng cổ thụ còn đồng hành cùng sự đổi thay, phát triển của Côn Đảo hôm nay. Từ một vùng đất gắn với ký ức đau thương, nay Côn Đảo trở thành điểm đến du lịch, văn hóa, tâm linh đặc sắc.

Những thân cây lớn, rễ nổi uốn lượn, tán rộng xòe ngang trời tạo nên hình dáng đặc trưng. Vào mùa, lá bàng chuyển sắc từ xanh sang đỏ, vàng rồi rụng xuống phủ kín mặt đất. Giữa nền trời và biển xanh, sắc lá đổi màu trở thành điểm nhấn thu hút du khách dừng chân chụp ảnh, check-in.

Cây bàng cổ thụ sừng sững giữa công viên là nơi vui chơi yêu thích của các em nhỏ mỗi chiều.

Những thân cây lớn, rễ nổi lên mặt đất cuồn cuộn, uốn lượn

Mỗi cây được đánh số bảo tồn

Khi chiều xuống, ánh hoàng hôn buông trên những tán bàng cổ thụ, tạo nên khung cảnh trầm mặc. Du khách dạo bước bên bờ biển, dưới bóng cây, ngắm mặt trời dần khuất sau đường chân trời trong tiếng sóng rì rào và gió biển thổi nhẹ.

Khi chiều xuống, ánh hoàng hôn buông trên những tán bàng cổ thụ, tạo nên khung cảnh trầm lắng

Tán bàng như vươn ra ôm lấy biển

Những chiếc lá đỏ thắm dần được thay bằng các chồi xanh mới

Vào mùa thay lá, những tuyến đường trung tâm đặc khu Côn Đảo phủ kín lá bàng.

Sắc đỏ hoà cùng những lá non xanh tạo nên một bức tranh đặc sắc

Tại Côn Đảo còn rất nhiều cây được xếp vào Cây Di Sản Việt Nam

Qua thời gian, những gốc bàng cổ thụ vẫn đứng đó, vừa là mảng xanh đặc trưng của vùng vừa là biểu tượng gắn với lịch sử và hành trình phát triển của Côn Đảo.