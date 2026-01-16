Chương trình bác sĩ chuyên khoa TP.HCM ra Côn Đảo mang lại hiệu quả cao 16/01/2026 18:56

(PLO)- Sau hơn 4 tháng triển khai, việc luân phiên đưa bác sĩ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo mang lại nhiều kết quả tích cực. Các chỉ số chuyên môn, hiệu quả phục vụ và chăm sóc sức khỏe người dân, du khách đều tăng cao.

Ngày 16-1 tại đặc khu Côn Đảo, Sở Y tế TP.HCM tổ chức sơ kết chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo một số bệnh viện, cơ sở y tế.

Khi triển khai chương trình, nhiều kỹ thuật chuyên môn được thực hiện, xử lý ngay tại Côn Đảo giúp giảm chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Ảnh: LH

Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo được Sở Y tế TP.HCM triển khai từ đầu tháng 9-2025. Sau hơn 4 tháng, chương trình tổ chức 6 đợt luân phiên với sự tham gia của 47 bác sĩ chuyên khoa đầu ngành. Các bác sĩ thuộc nhiều lĩnh vực như nội, ngoại, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, thận lọc máu và răng hàm mặt..

Việc luân phiên bác sĩ đã mang lại kết quả toàn diện. Số lượt khám bệnh trung bình tăng từ 80 lượt/ngày lên hơn 150 lượt/ngày, có ngày vượt 200 lượt. Mức tăng này tương đương 90% đến 150% so với trước khi triển khai chương trình.

Lãnh đạo các cơ sở y tế của TP.HCM phát biểu tại lễ sơ kết. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Trong lĩnh vực ngoại khoa, các bác sĩ thực hiện 38 ca phẫu thuật, gồm nhiều ca cấp cứu và phẫu thuật nội soi. Ở lĩnh vực nhi khoa, các chuyên gia khám cho hơn 2.200 lượt trẻ em, điều trị 48 ca nội trú. Trong sản khoa, đội ngũ đã đỡ sinh an toàn cho 18 sản phụ, trong đó có 6 ca sinh mổ.

Nhiều kỹ thuật trước đây chưa thực hiện được tại đảo nay đã triển khai thành công như phẫu thuật nội soi ruột thừa, chấn thương chỉnh hình. Việc xử trí hiệu quả các ca bệnh nặng tại chỗ góp phần giảm đáng kể số trường hợp chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và hạn chế rủi ro cho bệnh nhân.

Đáng chú ý, các bác sĩ còn phối hợp xây dựng quy trình cấp cứu, phẫu thuật, hội chẩn đa chuyên khoa. Điều này tạo nền tảng để Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vận hành ổn định, liên tục giữa các đợt luân phiên.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo phát biểu tại lễ sơ kết. Ảnh: MC

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Ông khẳng định đây là tiền đề quan trọng để phát triển y tế chuyên sâu tại đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng y tế tại Côn Đảo tạo sự yên tâm cho các hoạt động du lịch, phát triển kinh tế – xã hội. Điều lớn nhất chương trình mang lại là sự thụ hưởng rõ nét của người dân thông qua chất lượng đội ngũ bác sĩ và hiệu quả quản lý của ngành y tế Thành phố.

Qua sơ kết, chương trình được đánh giá triển khai đúng định hướng, mang lại hiệu quả rõ rệt. Đây là cơ sở để Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện mô hình, duy trì tính kế thừa nhằm phát huy hiệu quả bền vững.