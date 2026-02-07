TP.HCM dự kiến chi trả toàn bộ học phí cho bác sĩ nội trú 07/02/2026 00:23

(PLO)- Dự kiến bác sĩ nội trú sẽ được TP.HCM đầu tư toàn bộ kinh phí đào tạo, không phải tự đóng học phí như trước, đồng thời được hưởng thêm nhiều chế độ, chính sách ưu đãi khác.

Tại buổi họp mặt do Thường trực Thành ủy TP.HCM tổ chức thăm hỏi, gửi lời tri ân, chúc mừng đến đội ngũ cán bộ ngành y tế nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn ra tối 6-2, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết TP.HCM dự kiến chi trả toàn bộ học phí cho bác sĩ nội trú.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo BS Thượng, vừa qua đã nhận được kết luận của Thường trực Thành ủy, trong đó cơ bản đồng ý với Đề án đào tạo tài năng trẻ ngành y tế thông qua hình thức đào tạo bác sĩ nội trú.

Đây là đề án đã được ngành y tế TP xây dựng trong suốt một năm qua, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo kết luận của Thường trực Thành ủy, chủ trương triển khai đề án được thống nhất, đồng thời yêu cầu tiếp tục trình để ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp.

Bác sĩ nội trú là lực lượng bác sĩ đã được tuyển chọn khắt khe, có năng lực chuyên môn cao, được đào tạo chuyên sâu.

BS Thượng cho biết thêm, trước đó, Thường trực Thành ủy đã đặt hàng ngành y tế xây dựng đề án đào tạo tài năng trẻ nhằm báo cáo lãnh đạo TP, trong đó xác định đào tạo bác sĩ nội trú là hướng đi trọng tâm.

“Đây là lực lượng bác sĩ đã được tuyển chọn khắt khe, có năng lực chuyên môn cao, được đào tạo chuyên sâu và được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm các kỹ thuật cao cũng như các vị trí lãnh đạo, quản lý y tế trong tương lai” - BS Thượng nhấn mạnh.

BS Thượng bày tỏ niềm phấn khởi khi được biết, theo chủ trương mới, bác sĩ nội trú sẽ được TP đầu tư toàn bộ kinh phí đào tạo, không phải tự đóng học phí như trước, đồng thời được hưởng thêm nhiều chế độ, chính sách ưu đãi khác.

Đây được xem là bước đột phá quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành.