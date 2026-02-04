Thêm dịch vụ tại BV Bạch Mai được BHYT thanh toán, người bệnh giảm chi phí 04/02/2026 17:23

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 313 phê duyệt giá dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT áp dụng tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Đây là kết quả của việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia, Đề án 06 và Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh.

Quyết định này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề thực tiễn và cơ sở pháp lý vững chắc để các cơ sở y tế trên toàn quốc đẩy mạnh triển khai PACS. Mục tiêu hướng tới là áp dụng bệnh án điện tử đồng bộ, liên thông dữ liệu cận lâm sàng một cách thực chất và hiệu quả.

Theo quyết định, mức giá dịch vụ mới bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương, trong đó chi phí tiền lương tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đang thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (Picture Archiving and Communication System - PACS) là giải pháp công nghệ thay thế cho phương thức in phim truyền thống trong chẩn đoán hình ảnh y khoa.

Trước đây, khi thực hiện các dịch vụ như chụp X-quang, cắt lớp vi tính (CT) hay cộng hưởng từ (MRI), bệnh viện bắt buộc phải in kết quả ra các tấm phim vật lý để phục vụ chẩn đoán, lưu trữ và giám định.

Việc chuyển đổi sang PACS mang lại lợi ích toàn diện cho cả người dân và cơ sở y tế. Đối với người bệnh, thời gian chờ đợi được rút ngắn đáng kể do không phải chờ in phim. Người dân có thể chủ động truy cập, xem và lưu trữ kết quả của mình qua các thiết bị điện tử thuận tiện mọi lúc, mọi nơi.

Về mặt chuyên môn, PACS giúp các bác sĩ tra cứu nhanh chóng dữ liệu hình ảnh lịch sử, dễ dàng thực hiện hội chẩn từ xa, hội chẩn liên khoa và liên viện, từ đó nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Ngoài ra, việc loại bỏ phim nhựa còn giúp giảm chi phí lưu trữ kho bãi và góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường.

Theo quyết định được phê duyệt, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chuyển đổi 734 dịch vụ sang sử dụng PACS trong tổng số 1.084 dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh liên quan. Số liệu so sánh thực tế cho thấy giá dịch vụ sử dụng PACS giảm trung bình khoảng 5,9% so với phương thức in phim truyền thống.

Mức giảm này giúp tiết kiệm ước tính khoảng 1 tỉ đồng/tháng tại bệnh viện, đồng thời giảm trực tiếp chi phí cùng chi trả cho người bệnh, giúp sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Cụ thể, các dịch vụ kỹ thuật phổ biến có mức giảm giá rõ rệt. Dịch vụ chụp X-quang số hóa giảm từ 18,5% (1 phim) đến 28,1% (3 phim). Đối với kỹ thuật cao, chụp CT Scanner 32 dãy không thuốc cản quang giảm 8,7%, có thuốc cản quang giảm 1,5%.

Dịch vụ chụp cộng hưởng từ (MRI) cũng ghi nhận mức giảm 5,4% đối với trường hợp không thuốc đối quang từ và 3,3% khi có thuốc đối quang từ.