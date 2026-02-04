Chụp X-quang đủ 6 phút mới được BHYT chi trả: BHXH kiến nghị Bộ Y tế rà soát 04/02/2026 12:40

(PLO)- Liên quan đến phản ánh về việc chụp X-quang phải đủ 6 phút mới được BHYT chi trả, BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh và bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT.

Liên quan đến phản ánh về việc chụp X-quang phải đủ 6 phút mới được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả, ngày 4-2, BHXH Việt Nam cho biết việc giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và pháp luật về BHYT.

BHXH không “đẻ” thêm quy định

Theo BHXH Việt Nam, Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định nguyên tắc trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là thực hiện kịp thời và tuân thủ các quy định về chuyên môn kỹ thuật, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện đúng quy định chuyên môn và pháp luật có liên quan.

Cơ sở khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: CTV

Chiếu theo đó, về thời gian thực hiện quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, Quyết định 2775/2025 và 2776/2025 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp. Theo đó, thời gian thực hiện kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở phổ biến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian thực hiện một quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được tính từ khi người bệnh bắt đầu được thực hiện kỹ thuật đến khi có kết quả chẩn đoán, bao gồm thời gian chuẩn bị cho người bệnh, thời gian chụp, đọc phim và kết luận chẩn đoán.

Cụ thể, thời gian tham chiếu đối với chụp X-quang xương khớp hoặc chụp phổi, bụng thường quy khoảng 6-12 phút; chụp X-quang dạ dày, đại tràng khoảng 20-30 phút; siêu âm ổ bụng, tuyến giáp khoảng 6-15 phút.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh các mốc thời gian nêu trên chỉ có ý nghĩa tham chiếu chuyên môn, phục vụ tổ chức thực hiện và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Trong thực tế, căn cứ diễn biến lâm sàng, tình trạng người bệnh và điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thời gian thực hiện kỹ thuật có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cơ quan BHXH thực hiện giám định và thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật y tế trên cơ sở hồ sơ, quy trình chuyên môn và thực tế triển khai tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

BHXH Việt Nam khẳng định không ban hành thêm quy định ngoài các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời không yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kéo dài thời gian thực hiện kỹ thuật một cách hình thức.

Việc hiểu hoặc áp dụng theo hướng yêu cầu bác sĩ, kỹ thuật viên “chờ đủ thời gian” mới tiếp tục thực hiện ca tiếp theo là chưa phù hợp với bản chất hướng dẫn chuyên môn, có thể ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi và quyền lợi của người bệnh BHYT.

Bảo hiểm xã hội kiến nghị Bộ Y tế rà soát quy định

Để bảo đảm thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai và sự phát triển của khoa học công nghệ y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, qua đó bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trước đó, ngày 2-2, tại hội nghị triển khai công tác khám, chữa bệnh năm 2026 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, đại diện nhiều bệnh viện đã phản ánh những bất cập liên quan đến quy định thời gian chụp chiếu hình ảnh để đáp ứng điều kiện thanh toán BHYT.

Theo Quyết định 2775/QĐ-BYT, mỗi lần chụp X-quang phải có thời gian từ 6 phút trở lên và một ca siêu âm tim phải đủ 30 phút mới được quỹ BHYT chi trả. Nếu không đạt mốc thời gian này, cơ sở y tế có thể không được thanh toán chi phí từ quỹ bảo hiểm.

Nhiều ý kiến cho rằng quy định trên không còn phù hợp với thực tế, khi hệ thống máy móc chẩn đoán hình ảnh ngày càng hiện đại, thời gian chụp chiếu được rút ngắn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Một bác sĩ cho biết, thông thường siêu âm tim chỉ mất khoảng 10–15 phút, thậm chí có ca chỉ 2–3 phút. Tuy nhiên, quy định phải đủ 30 phút mỗi ca khiến mỗi máy siêu âm trong một buổi sáng chỉ thực hiện được khoảng 8 ca, vượt quá số này có thể không được bảo hiểm chi trả, gây lãng phí thời gian của bác sĩ và người bệnh.