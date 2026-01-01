Từ năm 2026, người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở đâu? 01/01/2026 06:40

BHXH TP.HCM vừa ban hành Thông báo về Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của Quý I năm 2026, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT trong việc lựa chọn nơi KCB phù hợp, bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Theo đó, người tham gia BHYT thực hiện đăng ký KCB BHYT ban đầu theo Danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB của Quý I năm 2026 (tại Phụ lục 1). Đối với người nước ngoài tham gia BHYT, việc đăng ký KCB ban đầu được thực hiện theo Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho người nước ngoài năm 2026 (Phụ lục 2 kèm theo).

BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, đại lý thu BHYT, trường học và các đơn vị liên quan phối hợp thông tin, tuyên truyền đầy đủ đến người tham gia BHYT, bảo đảm việc đăng ký KCB ban đầu được thực hiện đúng quy định, thuận lợi và hiệu quả.

Danh sách chi tiết các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu Quý I năm 2026 được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của BHXH TP.HCM, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn và thực hiện quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo quy định hiện hành.

Quý độc giả có thể tra cứu Danh sách cơ sở KCB đăng ký KCB BHYT ban đầu Quý I-2026 theo danh sách sau: DANH SÁCH KHÁM CHỮA BỆNH QUÝ 1.2026.pdf