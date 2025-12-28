Tiền ăn giữa ca, phụ cấp điện thoại cố định có phải tính để đóng BHXH? 28/12/2025 12:06

(PLO)- Các khoản ghi trong HĐLĐ, chi trả thường xuyên, ổn định được tính vào tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.

Cho tôi hỏi các khoản tiền hỗ trợ tiền ăn giữa ca và phụ cấp điện thoại cố định hằng tháng của người lao động (có ghi rõ trong HĐLĐ) có phải tính để đóng BHXH không?

Tiền ăn giữa ca, phụ cấp điện thoại cố định vẫn phải tính để đóng BHXH. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

BHXH TP.HCM trả lời: Điều 7 Nghị định 158/2025 quy định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Căn cứ quy định trên, các khoản được ghi trong HĐLĐ và được chi trả thường xuyên, cố định trong mỗi kỳ trả lương phải đóng BHXH bắt buộc.

Đối với các khoản được tính toán và chi trả theo sự biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động thì không phải đóng BHXH bắt buộc.

Như vậy, tiền điện thoại và tiền ăn giữa ca nếu được ghi trong HĐLĐ và chi trả cố định, thường xuyên thì phải tính đóng BHXH; chỉ các khoản mang tính biến động theo hiệu quả, năng suất lao động mới không thuộc diện đóng.