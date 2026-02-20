Bí quyết để có hành trình xuất ngoại du xuân suôn sẻ 20/02/2026 19:16

(PLO)- Xuất ngoại du xuân đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình Việt, tuy nhiên thói quen mang theo thực phẩm đặc sản làm quà lại tiềm ẩn rủi ro lớn về pháp lý và an ninh sinh học.

Những chuyến du xuân nước ngoài để "đổi gió" hay thăm thân nhân đã dần trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình Việt. Trong hành lý xuất ngoại, nhiều người vẫn có thói quen mang theo chút hương vị quê nhà như đòn chả lụa, vài xâu nem chua hay những hũ mắm đặc sản làm quà cho người thân, bạn bè.

Tuy nhiên, chính những món quà mang đậm quốc hồn, quốc túy này lại tiềm ẩn rủi ro khiến hành trình khởi đầu năm mới mất vui. Thực tế, không ít du khách đã phải ngậm ngùi ăn hết 30 cái bánh bèo hay bị chó nghiệp vụ "hỏi thăm" tại sân bay vì những sơ suất trong khâu chuẩn bị hành lý.

Để giúp bạn đọc có một hành trình thuận lợi, tránh những rắc rối pháp lý không đáng có về an ninh sinh học, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Vinh, Ban điều hành Công ty Du lịch ĐẤT NGỌC (DATNGOC TRAVEL).

Qua những câu chuyện thực tế từ các đoàn khách đi Nhật, Úc, Mỹ..., ông Vinh chỉ rõ những "cạm bẫy" trong vali và cách xử lý thông minh để chuyến đi đầu năm luôn suôn sẻ.

Nhận diện vật phẩm cấm

. Phóng viên: Thưa ông, theo quan sát của ông, đâu là những loại vật dụng, thực phẩm mà người Việt thường vô tình mang theo nhiều nhất dẫn đến vi phạm quy định nhập cảnh?

+ Ông Trần Hữu Vinh: Thực tế tùy thuộc theo quy định tại các nước sở tại (nước đến nhập cảnh), họ sẽ có những ràng buộc về quy định và những điều cấm các hành khách (hay du khách) mang vào nước họ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng địa phương và thậm chí là về an ninh nông nghiệp được bảo hộ. Tuy nhiên hầu hết các quy định đều cấm mang những thực phẩm động vật được chế biến hoặc tươi sống sống trên cạn, gồm:

Thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản, rau củ quả; đặc biệt là nem chua, các loại mắm…

Các loại gia vị như mắm, sa tế, bột canh... có thể bị hạn chế do sự hiện diện của các thành phần chưa được kiểm duyệt.

Sản phẩm từ mật ong và sữa: Việc mang theo sản phẩm này có thể bị cấm do nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Thuốc và dược phẩm, nếu thuốc không có giấy tờ chỉ định liều dùng từ bác sĩ điều trị.

Thực vật sống như cây giống, hạt giống... thường bị cấm để bảo vệ hệ sinh thái địa phương.

Tránh rủi ro pháp lý khi mang thuốc điều trị đi du lịch nước ngoài . Nhiều du khách bị phạt vì mang theo thuốc tây (thuốc cá nhân). Ông có lưu ý gì về danh mục các loại thuốc bị cấm hoặc cần phải khai báo tại các quốc gia khắt khe như Singapore hay EU? + Tốt hơn hết, những hành khách có bệnh đặc biệt cần mang theo thuốc kèm theo chỉ định (toa thuốc) của bác sĩ. Các loại giấy tờ này nên dịch ra tiếng Anh và nên có dấu hợp pháp lãnh sự tại nước sở tại khi đến.

. Tại sao dù đã có nhiều cảnh báo, du khách vẫn thường xuyên mắc phải lỗi này?

+ Có người do chủ quan mà mang theo làm quà biếu đồng hương, người thân hoặc vì lý do phục vụ thói quen, nhu cầu cá nhân. Cũng có người lại chủ ý phục vụ cho hành vi bán buôn.

Theo thông lệ, trước ngày khởi hành, các công ty du lịch đều có họp đoàn hoặc gửi thông tin nhắc nhở du khách những gì không được phép mang theo quy định của nước sở tại. Bởi khi làm thủ tục nhập cảnh, phía hải quan ngoài việc dùng máy scan soi chiếu, còn dùng đến chó nghiệp vụ để kiểm tra…

. Đối với những người đi du lịch tự túc, đâu là nguồn thông tin tin cậy nhất để kiểm tra danh mục vật phẩm cấm thay vì nghe theo các hội nhóm mạng xã hội?

+ Hành khách nên tìm hiểu kỹ các website chính thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh các nước sở tại; đồng thời tham khảo các công ty lữ hành uy tín, mạng xã hội và bạn bè để kiểm chứng lại.

. Hiện nay, các quốc gia như Nhật Bản, Úc, Mỹ nổi tiếng là những nơi có quy định an ninh sinh học khắt khe nhất. Ông có thể điểm lại những quy định nhập cảnh của các thị trường này gần đây không?

+ Nhiều trường hợp ở Úc đã bị phát hiện khi mang các thực phẩm chế biến từ thịt, các loại hạt giống mà không khai báo, trong khi trên máy bay trước khi xuống sân bay, hoặc trước khi đến quầy làm thủ tục nhập cảnh, hành khách đều phải điền tờ khai (Arrival card) và nếu hành khách nào mang theo các loại hàng hóa cấm nêu trên đều phải đánh dấu là có trong nhóm hàng hóa cần khai báo.

Úc giám sát chặt chẽ việc tuồn hàng cấm, đặc biệt là các chất liên quan ma túy - được trộn lẫn ngụy trang trong thực phẩm như bánh pía, các loại thức ăn đóng gói…

Có trường hợp khi nhập cảnh ở Nhật, đoàn khách của DatNgoc travel dù không mang theo các hàng hóa cấm nhưng cũng bị chó ngửi và phát hiện gói mì gói. Các nhân viên hải quan buộc phải yêu cầu mở ra và kiểm tra kỹ túi hạt nêm trong gói mì; do chỉ thấy đó là hạt nêm thịt nên họ xin lỗi và đóng hành lý lại cho qua.

Vi phạm quy định nhập cảnh và hệ quả nghiêm trọng

. Chế tài nào cho việc mang vật phẩm cấm hiện nay, thưa ông?

+ Việc mang vật phẩm cấm vào một quốc gia có thể dẫn đến các chế tài nghiêm khắc, tùy thuộc vào quy định pháp lý của từng quốc gia. Dưới đây là một số trường hợp điển hình mà du khách có thể gặp phải:

Phạt tiền nặng: Nhiều quốc gia áp dụng mức phạt tiền lên đến hàng ngàn USD đối với cá nhân vi phạm quy định về xách tay thực phẩm hoặc động vật cấm. Đơn cử, một du khách từng bị phạt 5.000 USD khi mang theo một số lượng lớn thực phẩm tươi sống vào Úc mà không khai báo.

Hủy visa ngay lập tức: Ở một số trường hợp, nếu bị phát hiện mang theo vật phẩm cấm, du khách có thể bị hủy visa và buộc phải rời khỏi quốc gia ngay lập tức.

Điều này thường xảy ra khi người vi phạm có dấu hiệu cố tình giấu diếm hoặc đã từng có tiền án về vi phạm tương tự.

Cấm nhập cảnh vĩnh viễn: Đối với những trường hợp nghiêm trọng như mang theo các sản phẩm sinh vật lạ hoặc có nguy cơ lây lan dịch bệnh, du khách có thể bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chuyến đi hiện tại mà còn làm ảnh hưởng đến khả năng nhập cảnh trong tương lai.

Bị truy tố, xét xử hình sự: Trong một số tình huống cực đoan, việc đưa vào quốc gia các loại hàng hóa cấm có thể dẫn đến hình thức xử lý hình sự, với án phạt tù dành cho người vi phạm.

Thực tế có những du khách cố ý mang theo thuốc không có giấy tờ hợp lệ hoặc các sản phẩm từ động vật hoang dã đã bị chính quyền giữ lại và xử lý nặng tay.

Những hình phạt này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ quy định nhập cảnh và luôn tuân thủ luật pháp của quốc gia đến thăm để tránh những rắc rối không đáng có.

. Trong trường hợp vô tình mang theo đồ cấm nhưng đã lỡ hạ cánh, du khách nên xử lý như thế nào tại quầy khai báo để giảm thiểu rủi ro pháp lý?

+ Nhiều hãng hàng không trước khi máy bay hạ cánh thì loa phát thanh của phi hành đoàn nhắc nhở tình trạng bị cấm mang những thứ theo quy định. Tốt nhất, nếu là xách tay nên bỏ lại trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Hoặc khi lấy hành lý nên gặp nhân viên hải quan khai báo…. để giảm hành vi cố tình.

. Xin cảm ơn ông!