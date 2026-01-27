Du lịch Tết Bính Ngọ: Tour ngoại sớm ‘khóa sổ’, tour nội địa hút khách 27/01/2026 14:10

(PLO)- Đến nay, hàng loạt tour quốc tế đã nhanh chóng "khóa sổ", trong khi các tuyến nội địa cũng bắt đầu rơi vào tình trạng khan hiếm chỗ.

Du lịch Tết Bính Ngọ đang bước vào mùa cao điểm trong tâm thế mới, đó là đi ít hơn nhưng đi sớm và có lựa chọn. Việc hàng loạt tour trong và ngoài nước nhanh chóng “khóa sổ” cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi tiêu dùng của du khách.

"Khóa sổ" tour châu Âu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, trước Tết khoảng ba tuần, phần lớn tour nước ngoài đã dừng nhận khách, trong khi nhiều tour nội địa cũng rơi vào tình trạng khan hiếm chỗ.

Đại diện BenThanh Tourist cho biết hiện nhiều tuyến tour Tết của đơn vị đã kín chỗ. Toàn bộ tour đến New Zealand, Úc và châu Âu đã bán hết. Các tuyến Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...chỉ còn từ 4–8 chỗ mỗi tour. Với thị trường Đông Nam Á như Malaysia và Singapore, mỗi tuyến chỉ còn từ 1–4 chỗ, tỷ lệ lấp đầy đạt 80–90%.

Các tuyến tour châu Âu được khách Việt chốt từ sớm. Ảnh: THU TRINH.

Không chỉ thị trường quốc tế, du lịch nội địa dịp Tết cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh. Các tour đường hàng không đi Hà Nội và Đà Nẵng đã hoàn toàn khóa sổ. Doanh nghiệp hiện chỉ còn khai thác một số tour đường bộ đến Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang và các tỉnh Tây Nam Bộ. Các công ty khuyến nghị du khách nên sớm liên hệ đặt chỗ để tránh tình trạng cháy vé vào ngày cao điểm.

Lý giải xu hướng này, các doanh nghiệp cho rằng việc đặt tour sớm giúp khách hàng chủ động chọn lịch trình đẹp, đảm bảo chất lượng và giá ổn định. Thực tế, nhiều khách đã hoàn tất đăng ký từ 2–3 tháng trước Tết thay vì chờ sát ngày như trước đây.

Ông David Harrison (du khách Anh) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam đúng dịp Tết. Thay vì lo lắng về sự đông đúc, tôi chọn tham gia trải nghiệm ăn Tết cùng gia đình bản địa tại TP.HCM. Việc đặt tour từ sớm giúp tôi an tâm về chỗ ở và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về tục lệ xin chữ, lì xì. Tôi thực sự ấn tượng với không khí chuẩn bị Tết hối hả nhưng rất ấm cúng của các bạn”.

Bên cạnh các tour khởi hành mùng 1 và mùng 2 Tết (ngày 17 và 18-2), BenThanh Tourist còn triển khai các chương trình đón Tết sớm như tham quan Làng hoa Sa Đéc, vườn quýt hồng Lai Vung. Trong khi đó, Saigontourist tạo điểm nhấn với chương trình “Tết với người Sài Gòn - Tây ăn Tết ta”, diễn ra từ mùng 1 đến mùng 4 Tết. Du khách sẽ được trải nghiệm Tết truyền thống tại TP.HCM, tham quan Hội hoa Xuân Tao Đàn, Việt Nam Quốc Tự và đón Tết tại nhà dân.

Văn hóa sông nước trở thành điểm nhấn thu hút du khách quốc tế. Ảnh: THU TRINH.

Nhận định về mùa du lịch Tết 2026, ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia Booking.com tại Việt Nam, cho rằng hành vi du khách ngày càng đa dạng. Bên cạnh việc đi sớm để tránh cao điểm, các chuyến du lịch ngắn ngày cũng được ưa chuộng. Với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, du khách ưu tiên những trải nghiệm mang ý nghĩa cá nhân và phù hợp sở thích.

Nâng chất lượng và đảm bảo an toàn

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, để du lịch Tết là động lực tăng trưởng, các địa phương cần nâng cao chất lượng nhân lực và tăng cường liên kết vùng. Doanh nghiệp cần đầu tư chiều sâu vào dịch vụ, cá nhân hóa trải nghiệm thay vì chỉ khai thác theo hướng thời vụ.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều địa phương đã chủ động làm mới sản phẩm. Tại Hà Nội, ngành du lịch triển khai chuỗi sự kiện tái hiện không gian Tết truyền thống tại Ngôi Nhà Di sản (87 Mã Mây), biểu diễn nghệ thuật dân gian tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm).

Tại Khánh Hòa, dự kiến có gần 30 chương trình biểu diễn, triển lãm. Nổi bật là các hoạt động giới thiệu nghề gốm, dệt thổ cẩm truyền thống tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai. Danh thắng Hòn Chồng cũng tổ chức hòa tấu nhạc cụ dân tộc và tặng chữ đầu năm.

Du khách diện áo dài chụp ảnh Tết. Ảnh: THU TRINH.

Riêng tại TP.HCM, Sở Du lịch triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn và tổ chức các chương trình đặc trưng. Theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, các hoạt động năm nay được đầu tư quy mô, phù hợp với vị thế phát triển mới của Thành phố.

Song song đó, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được chú trọng.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, cho biết Tết là giai đoạn cao điểm ẩm thực, đòi hỏi kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu khắt khe. Hội đang hỗ trợ hội viên rà soát quy trình bảo quản. Việc tăng cường kết nối với cơ quan chức năng giúp các đơn vị kinh doanh ẩm thực chủ động và an toàn hơn trong mùa lễ hội.

