Đừng để tiềm năng tỉ đô của du lịch chữa lành Việt Nam mãi 'ngủ quên' 21/01/2026 14:53

(PLO)- Dù sở hữu kho tàng dược liệu và hệ sinh thái trị liệu vô giá, du lịch chữa lành Việt Nam vẫn đang thiếu một chiến lược bài bản để chuyển hóa tiềm năng này thành nguồn thu tỉ đô như các nước láng giềng.

Trong bối cảnh du lịch chữa lành (Wellness tourism) tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để định vị hình ảnh quốc gia. Phó Giáo sư (PGS) Giannina Warren, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam, đã chia sẻ những góc nhìn chiến lược xoay quanh câu chuyện xây dựng thương hiệu quốc gia cho du lịch chữa lành.

Đưa du lịch chữa lành trở thành ngành mũi nhọn

. Phóng viên: Thưa bà, vì sao du lịch chữa lành ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược xây dựng du lịch của nhiều quốc gia?

+ PGS Giannina Warren: Sau đại dịch, nhu cầu phục hồi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và xu hướng tìm về thiên nhiên tăng mạnh. Nhiều quốc gia Đông Nam Á đã coi du lịch chữa lành là đòn bẩy mới cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia.

PGS Giannina Warren, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam.

Theo Global Wellness Institute, Thái Lan hiện dẫn đầu khu vực với quy mô thị trường du lịch chữa lành đạt 40,5 tỉ USD vào năm 2023, chiếm khoảng 25% GDP ngành du lịch. Du khách quốc tế đến Thái Lan để trải nghiệm spa, yoga hay detox thường có mức chi tiêu cao gấp nhiều lần so với khách du lịch truyền thống.

Tương tự, Indonesia ghi nhận tốc độ tăng trưởng hơn 13,5% mỗi năm, với Bali trở thành trung tâm yoga và retreat nổi tiếng toàn cầu, đóng góp hàng tỉ USD và tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới. Malaysia cũng không nằm ngoài xu thế khi đưa du lịch chữa lành trở thành ngành mũi nhọn, đạt doanh thu khoảng 7 tỉ USD vào năm 2022.

. Vậy Việt Nam đang sở hữu những lợi thế và đối mặt với những thách thức nào trong cuộc đua này?

+ Việt Nam có những lợi thế rất đặc biệt mà không phải quốc gia nào cũng có được, từ hệ sinh thái tự nhiên đa dạng gồm biển đảo, rừng núi, suối khoáng cho đến nền văn hóa trị liệu phong phú gắn với thiền, y học cổ truyền, dược liệu bản địa và lối sống hài hòa với thiên nhiên.

Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch chữa lành, đặc biệt là có nền y học cổ truyền lâu đời. Ảnh: THU TRINH

Tuy nhiên, dù sở hữu tiềm năng lớn, du lịch chữa lành tại Việt Nam hiện vẫn phát triển theo hướng manh mún, thiếu sự liên kết và định hướng tổng thể. Chính vì vậy, đây được xem là “thời điểm vàng” để Việt Nam chuyển hóa tiềm năng kinh tế của du lịch chữa lành thành một trụ cột quyền lực mềm, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Nếu được phát triển đúng hướng, du lịch chữa lành không chỉ tạo ra nhiều việc làm chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và cải thiện môi trường sống.

Song song đó, công tác quản lý bền vững cần được đặt lên hàng đầu nhằm tránh nguy cơ thương mại hóa văn hóa và gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên.

Chìa khóa để thương hiệu du lịch chữa lành tỏa sáng

. Trong chiến lược truyền thông, Việt Nam nên kể câu chuyện du lịch sức khỏe như thế nào để tạo dấu ấn quốc tế?

+ Để xây dựng hình ảnh nhất quán, Việt Nam cần một bộ nhận diện thương hiệu rõ ràng với các biểu tượng như lá sen, giọt nước, bảng màu xanh lá và vàng đất, cùng khẩu hiệu “Vietnam: The Healing Land of the East” (Việt Nam - Vùng đất chữa lành của phương Đông). Đây sẽ là nền tảng để định vị Việt Nam là điểm đến chữa lành nổi bật trong khu vực.

Về phát triển sản phẩm, chiến lược nên tập trung vào những vùng có giá trị trị liệu đặc trưng. Côn Đảo có thể phát triển mô hình nghỉ dưỡng tâm linh biệt lập trên đảo; Quảng Bình khai thác hệ thống hang động và suối khoáng nóng; Tây Nguyên phát huy thế mạnh âm nhạc bản địa và dược liệu truyền thống. Mỗi hành trình chữa lành cần nhấn mạnh trải nghiệm sống chậm, kết hợp tắm khoáng, yoga, thiền, thực dưỡng và sinh hoạt cộng đồng, giúp du khách cảm nhận sâu sắc sức mạnh chữa lành của thiên nhiên và văn hóa Việt.

Trên nền tảng đó, truyền thông nên bắt đầu từ việc kể những câu chuyện giàu cảm xúc, triển khai đồng bộ trên nhiều kênh. Việt Nam nên xây dựng website chính thức, phát triển kênh YouTube “Vietnam Wellness”, sản xuất video trải nghiệm thực tế và tổ chức các chiến dịch tương tác trên mạng xã hội với sự tham gia của chuyên gia, KOLs về sức khỏe, thiền và lối sống xanh.

Song song đó, việc hợp tác với các kênh truyền thông quốc tế uy tín như CNN, BBC hay National Geographic sẽ giúp lan tỏa hình ảnh điểm đến. Các hoạt động thực tế như tour trải nghiệm dành cho báo chí quốc tế và hội thảo chuyên đề cũng cần được tổ chức thường xuyên nhằm truyền tải câu chuyện Việt Nam một cách chân thực và thuyết phục.

Để đảm bảo hiệu quả truyền thông, sự cần thiết của một hệ thống đo lường toàn diện về số lượng khách, doanh thu, mức độ nhận diện thương hiệu trên nền tảng số cho đến phản hồi của du khách. Dữ liệu cập nhật liên tục sẽ giúp điều chỉnh chiến lược, kiểm soát rủi ro và hướng tới phát triển bền vững.

Phát triển sản phẩm du lịch theo mô hình suối khoáng nóng đang trở thành hướng đi tiềm năng. Ảnh: THU TRINH

. Làm thế nào để truyền thông du lịch chữa lành gắn liền với phát triển bền vững, thưa bà?

+ Việt Nam cần kết hợp du lịch chữa lành với nông nghiệp hữu cơ, mỹ phẩm tự nhiên, sản phẩm thủ công, âm nhạc trị liệu và nghệ thuật dân gian. Cách tiếp cận này giúp Việt Nam không chỉ xuất khẩu dịch vụ, mà còn lan tỏa triết lý sống dưỡng sinh đặc trưng.

Bên cạnh đó, việc tăng cường tổ chức các sự kiện liên quan đến sức khỏe tại những đô thị lớn như Paris, Tokyo hay New York, kết nối với các Đại sứ quán, Viện Văn hóa và UNESCO thông qua triển lãm, hội thảo và đào tạo quốc tế, sẽ góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng quốc gia.

Một chiến lược truyền thông bài bản, sáng tạo, dựa trên bản sắc văn hóa, đi kèm hệ thống đo lường và tối ưu hóa liên tục chính là chìa khóa để thương hiệu du lịch chữa lành Việt Nam tỏa sáng và phát triển bền vững trong dòng chảy du lịch toàn cầu.

. Xin cảm ơn bà!