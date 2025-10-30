Hình thành các gói du lịch chữa lành, nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng 30/10/2025 13:53

(PLO)- TP.HCM khảo sát các mô hình y tế và nghỉ dưỡng tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm xây dựng sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Trong hai ngày 29 và 30-10, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức đoàn khảo sát các mô hình và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng tại hai khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Hoạt động nhằm xây dựng bộ sản phẩm du lịch y tế chất lượng cao, giới thiệu ra thị trường dịp cuối năm, hướng đến nhóm du khách có nhu cầu kết hợp khám chữa bệnh, phục hồi năng lượng và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Sở Du lịch khảo sát các mô hình và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, đơn vị đầu ngành y học dân tộc, sở hữu hệ thống sản xuất thuốc và vị thuốc đạt chuẩn quốc tế, đoàn khảo sát đã tìm hiểu các dịch vụ trị liệu đặc trưng của y học cổ truyền Việt Nam.

Thầy thuốc ưu tú, BS CKII Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cho biết: Y học cổ truyền Việt Nam có lợi thế đặc biệt khi dựa trên nguồn dược liệu bản địa, kỹ thuật trị liệu phù hợp cơ địa người Việt và chi phí hợp lý. Các phương pháp như châm cứu, bấm huyệt, thủy trị liệu, xoa bóp, dưỡng sinh không chỉ điều trị bệnh mà còn phục hồi tinh thần.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, đoàn được tham quan khu sản xuất và tìm hiểu quy trình sắc thuốc đông y.

Du khách tận mắt thấy quy trình bào chế thuốc đông y. Ảnh: TT.

Theo BS Khoa, để du lịch y tế phát triển bền vững, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa bệnh viện và doanh nghiệp du lịch. Trong đó, bệnh viện đảm bảo yếu tố chuyên môn, còn doanh nghiệp tổ chức vận hành, thiết kế trải nghiệm.

“Nếu làm tốt mô hình này, chúng ta có thể hình thành các gói du lịch chữa lành, nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng mang bản sắc Việt. Ngoài ra, nên xây dựng mô hình ‘bệnh viện mềm’ mở rộng không gian điều trị thông qua liên kết với khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú giúp du khách được chăm sóc trong môi trường tự nhiên, thoải mái hơn”- BS Khoa nhấn mạnh.

Tiếp đó, đoàn đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc (phường Bình Hòa), bệnh viện tiên phong áp dụng tiêu chuẩn y tế Singapore tại Việt Nam, nổi bật với dịch vụ điều trị hỗ trợ sinh sản, sản nhi và chăm sóc sức khỏe gia đình. Tại đây, đoàn ghi nhận mô hình khám chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ chuyên môn cao.



Điểm đến tiếp theo là bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc, là bệnh viện đầu tiên được vận hành theo tiêu chuẩn Singapore.

Bệnh viện đang phát triển các dịch vụ sản, nhi, hỗ trợ sinh sản và chăm sóc sức khỏe tổng quát được triển khai theo mô hình “bệnh viện - khách sạn”.

Du khách tham quan, tìm hiểu mô hình khám chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế.

TS-BS Nguyễn Tuấn, Tổng Giám đốc bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng ngành du lịch để đưa bệnh viện trở thành điểm đến tin cậy cho du khách quốc tế và Việt kiều, hướng đến mô hình thăm khám, chăm sóc, nghỉ dưỡng khép kín”.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn khảo sát khu nghỉ dưỡng Minera Hot Springs Bình Châu - một trong những điểm đến khoáng nóng nổi bật ở Đông Nam Bộ, kết hợp thư giãn giữa không gian rừng thiên nhiên. Du khách có thể trải nghiệm các liệu pháp phục hồi thể chất và tinh thần như tắm khoáng nóng, ngâm onsen, tắm bùn, xông hơi, thiền và dưỡng sinh. Đây được xem là mô hình tiêu biểu cho xu hướng du lịch sức khỏe.

Minera Hot Springs Bình Châu là một trong những điểm đến khoáng nóng nổi bật ở Đông Nam Bộ.

Theo bà Võ Ngọc Điệp, Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch (Sở Du lịch TP.HCM), mỗi năm Việt Nam đón khoảng 300.000 lượt khách quốc tế khám ngoại trú và 57.000 lượt điều trị nội trú, trong đó TP.HCM chiếm khoảng 40%.

“TP có lợi thế lớn về tay nghề bác sĩ, công nghệ y tế hiện đại và chi phí hợp lý, đây là nền tảng để xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch y tế trong khu vực. Việc phát triển sản phẩm không chỉ gói gọn trong dịch vụ y tế mà còn kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, tham quan văn hóa, lịch sử địa phương, giúp tạo hành trình cân bằng giữa chăm sóc sức khỏe và khám phá du lịch" - bà Điệp nói.

Tại đây, du khách trải nghiệm tắm khoáng nóng, ngâm onsen, tắm bùn, xông hơi...

Bà Điệp cũng cho biết, dù tiềm năng lớn nhưng sự liên kết giữa bệnh viện và doanh nghiệp lữ hành vẫn còn rời rạc, dịch vụ chưa đồng bộ về giá và quy trình, khiến du khách chưa mặn mà với tour y tế trọn gói. TP.HCM đang triển khai Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới chuẩn hóa cơ sở tham gia, xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch TP.HCM sẽ phối hợp các bệnh viện, khu nghỉ dưỡng và doanh nghiệp lữ hành để thiết kế gói sản phẩm du lịch y tế trọn gói. Các sản phẩm này sẽ được giới thiệu đến khách trong nước, quốc tế và Việt kiều, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa du lịch cuối năm, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.