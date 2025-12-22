Xe tải bốc cháy trên đường, tài xế lao thẳng vào trụ sở PCCC cầu cứu 22/12/2025 16:42

(PLO)- Phát hiện có trụ sở lực lượng PCCC, tài xế lái xe tải đang bốc cháy nhanh trí điều khiển phương tiện đến nhờ hỗ trợ.

VIdeo: Xe tải bốc cháy trên đường, tài xế lao thẳng vào trụ sở PCCC cầu cứu

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 vừa kịp thời dập tắt một vụ cháy xe tải xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú.

Trước đó, nam tài xế điều khiển xe tải chở phế liệu lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi xe chạy đến khu vực phường Tăng Nhơn Phú, phần thùng phía sau xe bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, một số người dân cho biết gần đó có trụ sở PCCC. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tài xế xe tải bốc cháy đã nhanh trí điều khiển xe vào trước cổng trụ sở để nhờ hỗ trợ dập lửa.