Chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM cứu nữ sinh trước mũi xe container 07/12/2025 18:24

(PLO)- Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM – người đã dũng cảm cứu nữ sinh Võ Thu Trâm trước mũi xe container lao tới khi đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Đắk Lắk.

Những ngày đầu tháng 12, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân lan tỏa trên mạng xã hội như biểu tượng của tình tương thân tương ái, tận tụy với nhân dân trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ miền Trung.

Trong số đó có chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, người đã dũng cảm cứu học sinh Võ Thu Trâm trước mũi xe container lao tới tại Đắk Lắk.

VIDEO: Ghi cảnh chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cứu nữ sinh trước đầu xe container.

Trước đó, ngày 25-11, trên đường đi học qua khu vực Dốc Quýt (thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk), em Võ Thu Trâm (học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến, phường Xuân Đài) đã thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng trong gang tấc nhờ hành động dũng cảm của chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM.

Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM.

Trong tâm thư gửi Ban Giám đốc và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM, em Thu Trâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đặc biệt đối với chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, thuộc Đội PCCC và CNCH Khu vực 19.

Theo lời kể của em, khoảng 13 giờ 5 phút ngày 25-11, khi em điều khiển xe máy xuống dốc, phía trước có xe chữa cháy bật tín hiệu khẩn cấp và một chiến sĩ đang điều tiết giao thông.

Khi còn cách chiến sĩ này khoảng 3 m, bất ngờ anh lao tới kéo em ra khỏi làn đường. Ngay sau đó, một xe đầu kéo container lao tới, tông lên lề đường và đâm vào trụ đèn chiếu sáng.

Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi nhanh chóng ôm chầm lấy nữ sinh lách khỏi đầu xe container đang lao tới.

Cú tông làm cột đèn đổ trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 19, khiến anh bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe container chỉ dừng lại sau khi tiếp tục lao thêm gần 100 m.

“Nhờ anh chiến sĩ kịp thời bế và kéo cháu ra khỏi vùng nguy hiểm mà cháu thoát nạn. Nếu không có anh, cháu không biết giờ mình còn có mặt trên cuộc đời này hay không”- Thu Trâm viết.

Em cho biết sau sự việc, em mới biết người cứu mình là chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, đang trong đoàn công tác của Đội PCCC và CNCH Khu vực 19, Công an TP.HCM được cử đến hỗ trợ bà con vùng lũ dọn dẹp và trao quà cứu trợ tại các xã, phường phía Đông Đắk Lắk.

“Đó là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, dũng cảm, tận tâm, luôn được nhân dân kính trọng”- em Trâm chia sẻ.

Theo thông tin từ tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM, thời điểm xảy ra tai nạn, cán bộ, chiến sĩ đang dọn vệ sinh và trao quà cho người dân vùng lũ.

Lúc này, xe container bất ngờ lao vào khu vực tập trung nhiều người. Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi phát hiện em Thu Trâm đang chạy xe máy đúng hướng lao của xe và lập tức kéo em ra khỏi vùng nguy hiểm, tránh một tai nạn có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, container đâm đổ cột đèn bằng thép, khiến cột đèn ngã đè trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh, người đang tham gia điều tiết, bảo vệ an toàn khu vực. Anh bị đa chấn thương và được các chiến sĩ cùng người dân đưa đi cấp cứu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Quang Minh tại Bệnh viện 115, nơi anh đang được điều trị.

Ngày 27-11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Quang Minh tại Bệnh viện 115, nơi anh đang được điều trị.

Hành động của chiến sĩ Nguyễn Mai Thi và tinh thần trách nhiệm của Trung tá Nguyễn Quang Minh là minh chứng cho phẩm chất “Bản lĩnh – Kỷ luật – Nhân văn” của lực lượng Công an nhân dân, luôn sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn của nhân dân.