Đổ xăng đốt vợ và cháu vì không cho đi mua rượu 07/02/2026 14:48

(PLO)- Ông C bị vợ và cháu vợ ngăn cản đi mua thêm rượu nên đổ xăng phóng hỏa khiến hai người bị bỏng nặng.

Ngày 7-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với RC (49 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về tội giết người.

Theo hồ sơ, khuya 20-6-2025, tại chòi rẫy thuộc Công ty cao su Duy Tân (xã Ia Tơi, Quảng Ngãi), sau khi uống rượu cùng cháu vợ là anh RCY, RC muốn đi mua thêm rượu nhưng bị vợ là chị YY ngăn cản.

Ông C tại cơ quan công an

Trong lúc nóng giận và có rượu trong người, RC đổ hơn 4 lít xăng xuống nền nhà rồi tạt vào người vợ và cháu vợ khi cả hai đang ngồi gần bếp lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát khiến hai nạn nhân bị bỏng nặng.

Gây án xong, RC bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất manh động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Gia Lai tổ chức truy bắt.

Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 28-1, lực lượng chức năng phát hiện RC tại xã Chư Puh (Gia Lai) và bắt giữ. Tại cơ quan công an, RC thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi sau đó ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam RC về tội giết người.