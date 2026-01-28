Khởi tố Phó Giám đốc doanh nghiệp bắt tay với Trung tâm đăng kiểm 76-03D 28/01/2026 17:52

(PLO)- Ông NHN bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức do liên quan đến việc hợp thức hóa hồ sơ cải tạo phương tiện.

Ngày 28-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố thêm một bị can khi mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D.

Trước đó, ngày 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với NHN, Phó Giám đốc Công ty TNHH TK về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ông N có hành vi hợp thức hóa hồ sơ cải tạo phương tiện trái quy định.

Ông N bị khởi tố liên quan sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 76-03D.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, bị can Võ Quang Phát, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 76-03D (đã bị khởi tố) thông đồng với NHN lập khống 13 hồ sơ thi công cải tạo phương tiện. Các hồ sơ này dùng để hợp thức hóa việc nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trái pháp luật.

Trung tâm đăng kiểm 76-03D

Hành vi này thuộc vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 76-03D. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Quang Phát (Giám đốc) và Bùi Tấn Bình (Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 76-03D) về tội giả mạo trong công tác. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.