Chặn vụ vận chuyển hơn 12.000 viên ma túy vào Việt Nam 21/01/2026 17:14

Ngày 21-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn tại khu vực biên giới.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 20-1, Đồn Biên phòng Đắk Long và Đồn Biên phòng Rơ Long phối hợp với Công an xã Đắk Long, Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Phòng Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới xã Đắk Long.

Nhụt Xay Nhạ Lan bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ vì vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện ông Nhụt Xay Nhạ Lan (28 tuổi, trú tại Bản Nọng Kày Ộc, xã Văng Tắt, tỉnh Attapư, Lào) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành theo dõi, đến Km1462 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Lanh Tôn, xã Đắk Môn, thì yêu cầu ông này dừng xe kiểm tra.

Một phần tang vật là ma túy được thu giữ trên xe của Lan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 15 túi ni lông được giấu trong áo khoác và các khe cốp. Bên trong là 60 túi ni lông nhỏ chứa tổng cộng 12.087 viên nén màu hồng và xanh, nghi là ma túy tổng hợp.

Nhụt Xay Nhạ Lan cùng tang vật vụ án.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nhụt Xay Nhạ Lan khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng viên nén, được một người đàn ông quốc tịch Lào thuê vận chuyển vào Việt Nam để giao cho một người khác, tiền công 20 triệu đồng.

Tổ công tác đã đưa người, tang vật và phương tiện về trụ sở Đồn Biên phòng Đắk Long để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.