Truy nã thanh niên trộm 3 con bò rồi bỏ trốn 19/01/2026 16:35

(PLO)- A Triêk đã trộm ba con bò của gia đình ông A Sơn rồi bỏ trốn, bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã.

Ngày 19-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định truy nã bị can đối với A Triêk (31 tuổi, trú thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin, ngày 27-4-2025, cần tiền tiêu xài, A Triêk đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Để thực hiện, A Triêk đã rủ Y Liễu (46 tuổi, trú; thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi) và A Tô Ma (39 tuổi, trú thôn Kon Hnong Y ôp, xã Đăk Mar) trộm cắp ba con bò của gia đình ông A Sơn (56 tuổi, trú thôn Tu Ria Pêng, xã Đăk Mar).

Quyết định truy nã bị can A Triêk.

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Y Liễu và A Tô Ma. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với A Triêk, Y Liễu và A Tô Ma; ra lệnh bắt tạm giam đối với các bị can. Riêng A Triêk đã bỏ trốn, thân nhân và chính quyền địa phương không rõ đang ở đâu. Ngày 30-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã đối với bị can A Triêk.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi bị can A Triêk ra đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng. Nếu tiếp tục trốn tránh, khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu người đang bị truy nã thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý trước pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bất kỳ công dân nào khi phát hiện hoặc biết thông tin về A Triêk đều có quyền bắt giữ hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi (Trực ban hình sự: 0694.309410; di động: 0989.712.840) để tiến hành bắt giữ, xử lý theo quy định.