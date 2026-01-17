Nhiều vườn hoa cúc Tết ở Quảng Ngãi 'chốt đơn' sớm 17/01/2026 15:22

(PLO)- Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều vườn hoa cúc ở xã Vệ Giang (Quảng Ngãi) đã được thương lái đặt cọc, mua trọn vườn, giúp nhà vườn yên tâm chờ vụ hoa bung nở.

Những ngày này, dọc các thôn Đồng Viên (xã Vệ Giang), không khí lao động tại các ruộng hoa cúc diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm. Người trồng tranh thủ thời tiết thuận lợi để tỉa lá, chỉnh dáng, dưỡng nụ, căn thời điểm cho hoa bung nở đúng dịp Tết.

Hoa chưa nở đã “chốt đơn”

Có mặt tại vườn của anh Nguyễn Hữu Phước (thôn Đồng Viên), anh cho biết năm nay gia đình trồng khoảng 1.500 chậu hoa cúc, chủ yếu loại cao từ 60–70 cm đến hơn 1 m. Dù Tết còn hơn một tháng nhưng toàn bộ số hoa đã được thương lái đặt cọc, mua trọn vườn từ giữa tháng trước.

Vườn của anh Nguyễn Hữu Phước đã được thương lái đặt cọc từ nửa tháng trước.

“Giá năm nay cao hơn mọi năm, dao động từ 10.000 đến 50.000 đồng mỗi chậu, tùy loại và kích cỡ. Thương lái từ khu vực Quảng Nam cũ vào tận vườn mua. Đầu vụ chỉ bị sâu bệnh nhẹ, thời tiết nhìn chung thuận lợi nên bà con ai cũng kỳ vọng có lãi,” ông Phước nói.

Cách đó không xa, vườn hoa của ông Bùi Đình Hoàng (cùng thôn Đồng Viên) với hơn 1.500 chậu cúc các loại cũng đã được thương lái “chốt” hết từ sớm. Hiện gia đình ông tập trung chăm sóc, tỉa bỏ cành xấu để hoa lên dáng đẹp, bảo đảm chất lượng theo thỏa thuận đã ký.

Nhiều nhà vườn yên tâm chăm hoa khi số lượng lớn hoa đã được đặt cọc từ sớm.

“Không riêng gì vườn tôi, hầu hết các vườn trong thôn đều đã có người đặt mua. Có đầu ra sớm nên bà con yên tâm chăm hoa, không lo cảnh ‘được mùa rớt giá’ như trước”, ông Hoàng chia sẻ.

Yên tâm đầu ra

Theo ghi nhận, không chỉ các vườn lớn mà nhiều hộ trồng hoa quy mô vừa và nhỏ tại xã Vệ Giang cũng đã bán hết hoa từ sớm. Việc thương lái đến tận vườn đặt cọc giúp người dân giảm áp lực tiêu thụ, tập trung toàn bộ công sức cho khâu chăm sóc cuối vụ.

Nhà vườn bước vào giai đoạn tỉa lá, chăm cây giữ hoa nở đúng độ Tết.

Bà Nguyễn Thị Lành (thôn Đồng Viên), người có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa, cho biết gia đình trồng gần 800 chậu hoa cúc. Dù chưa giao hoa nhưng giá bán đã được thống nhất từ trước.

“Năm nay nhu cầu thị trường cao trong khi nhiều vùng trồng hoa khác bị ảnh hưởng mưa lũ, nên giá cúc có xu hướng nhích lên. Chỉ mong từ nay đến Tết thời tiết ổn định để bà con có cái Tết đủ đầy”, bà Lành bày tỏ.

Theo người trồng hoa, so với mấy năm trước, năm nay hoa dễ trồng hơn.

Năm nay xã Vệ Giang tiếp tục duy trì diện tích trồng khoảng 30ha hoa cúc phục vụ thị trường Tết. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hà – Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang, thời tiết cực đoan vẫn là yếu tố đáng lo cho những người làm hoa. Cũng theo bà Hà, ngoài các thương lái truyền thống, người trồng hoa ở Vệ Giang còn liên kết với các hợp tác xã hoa tại xã Nghĩa Hiệp (cũ), góp phần giúp việc tiêu thụ thuận lợi hơn.

Xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi được xem là thủ phủ hoa cúc Tết của khu vực miền Trung với khoảng 500 hộ trồng hoa với hơn 250.000 chậu hoa cúc các loại. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, nơi này cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng trăm nghìn chậu hoa cúc. Vùng trồng hoa chủ yếu nằm dọc sông Vệ.

Tháng 1/2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công nhận nhãn hiệu "Hoa Nghĩa Hiệp" cho bộ hoa gồm hoa hồng, hoa cúc và hoa dạ yến thảo.