Người dân xem đua thuyền kín cả bờ sông Thu Bồn

(PLO)- Người dân kéo đến xem và cổ vũ cho các đội đua thuyền kín cả một khúc bờ sông Thu Bồn, tạo không khí phấn khởi những ngày đầu năm.
Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng 26-2 (Mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), tại Bến du thuyền Khu đô thị du lịch Nam Hội An City giải đua thuyền truyền thống xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I - Cúp FVG năm 2026 khởi tranh.
Hơn 150 vận động viên đã đến tranh tài ở nội dung thuyền đua gỗ namvới hai cự ly hấp dẫn gồm: Giải Hòa bình với ba vòng đôi tương đương 3,25 km và Giải truyền thống với năm vòng đôi tương đương 5,25 km.
Ở nội dung Giải Hòa bình, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Đông Hải - Cẩm Thanh; Giải Nhì cho đội Hồng Sơn – Duy Nghĩa; Giải Ba cho đội An Trung và giải phong cách cho đội Trà Đông.
Nội dung Giải truyền thống, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho đội Cẩm Thanh; Giải nhì cho đội Trà Đông; Giải ba cho đội An Trung và Giải khuyến khích cho đội Hồng Sơn.