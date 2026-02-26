Người dân xem đua thuyền kín cả bờ sông Thu Bồn 26/02/2026 11:00

(PLO)- Người dân kéo đến xem và cổ vũ cho các đội đua thuyền kín cả một khúc bờ sông Thu Bồn, tạo không khí phấn khởi những ngày đầu năm.

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng 26-2 (Mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), tại Bến du thuyền Khu đô thị du lịch Nam Hội An City giải đua thuyền truyền thống xã Duy Nghĩa mở rộng lần thứ I - Cúp FVG năm 2026 khởi tranh.

Hơn 150 vận động viên đã đến tranh tài ở nội dung thuyền đua gỗ nam với hai cự ly hấp dẫn gồm: Giải Hòa bình với ba vòng đôi tương đương 3,25 km và Giải truyền thống với năm vòng đôi tương đương 5,25 km.

Người dân tới cổ vũ cho các đội đua thuyền trên sông Thu Bồn. Ảnh: PT

Giải đua thuyền là một trong nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời mở ra định hướng xây dựng giải đấu trở thành sự kiện văn hóa thường niên, tổ chức định kỳ với kì vọng góp phần thúc đẩy và phát triển du lịch địa phương. Ảnh: PT

Đây là lần đầu tiên giải đua thuyền được tổ chức với quy mô mở rộng tại khu đô thị du lịch Nam Hội An. Đánh dấu sự phối hợp tâm huyết giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc gìn giữ, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống vùng sông nước xứ Quảng. Tạo sản phẩm thể thao, du lịch hấp dẫn đầu năm trên dòng Thu Bồn. Ảnh: PT

Giải đấu quy tụ chín đội dày dạn kinh nghiệm đến từ nhiều địa phương gồm: Hồng Sơn - Duy Nghĩa, Vân Tây - Thăng An, An Trung - Duy Thành, Tân An - Thượng Đức, Đồng Hải - Cẩm Thanh, Bàn Nam - Thu Bồn, Điện Phương - Điện Bàn, Trà Đông - Duy Vinh và Xuân Phú - Quế Sơn. Ảnh: PT

Những màn rượt đuổi quyết liệt, nhịp chèo dồn dập hòa cùng tiếng trống thúc giục đã tạo nên bầu không khí sôi động, kịch tính. Cuộc đua thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đổ về hai bên bờ sông Thu Bồn để cổ vũ. Ảnh: PT

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa nhấn mạnh: “Giải đua thuyền là hoạt động dịp đầu năm nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng sông nước. Là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương, gắn các lễ hội truyền thống với phát triển du lịch. Từng bước xây dựng lễ hội đua thuyền trở thành sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu, mang tính thường niên của địa phương”. Ảnh: PT

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG bày tỏ : “Giải đua thuyền là sự kiện mà FVG thể hiện sự quyết tâm trong việc góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch tại vùng đất này. Khẳng định vai trò của khu đô thị như điểm khởi đầu trên cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang. Đây không chỉ là hoạt động thể thao đầu xuân mà còn là chiến lược xây dựng điểm đến hấp dẫn, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước. Thúc đẩy hình thành một khu đô thị du lịch sầm uất, thịnh vượng trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: PT