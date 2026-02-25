1 học sinh giao nộp con rái cá quý hiếm 25/02/2026 17:48

(PLO)- Cá thể rái cá có sức khoẻ yếu nên một em học sinh đã nhanh chóng giao nộp cho kiểm lâm để cứu sống.

Ngày 25-2, Trạm Kiểm lâm Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể rái cá quý hiếm do học sinh bàn giao.

Chú rái cá nhỏ yếu ớt được em học sinh phát hiện bên bờ suối.

Theo đó, em Hồ Văn Xiếc (học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Tà Long, xã Đakrông) đã phát hiện một cá thể rái cá bên bờ suối trong tình trạng sức khỏe yếu.

Em Xiếc đã thông báo cho Ban Giám hiệu nhà trường và Trạm Kiểm lâm đã đến tiếp nhận đưa về chăm sóc.

Con rái cá được em Hồ Văn Xiếc giao nộp cho kiểm lâm.

Qua kiểm tra, kiểm lâm xác định đây là cá thể rái cá thuộc Nhóm IB - động vật quý hiếm được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Trạm Kiểm lâm Đakrông sẽ chuyển cá thể rái cá cho trung tâm cứu hộ gần nhất chăm sóc rồi thả về môi trường tự nhiên.