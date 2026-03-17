Trao giải 2 cuộc thi viết ‘Người thầy thuốc trong tôi’ lần thứ 4 năm 2025 và ‘Tết xanh’ 2026 17/03/2026 14:39

(PLO)- Các tác phẩm tham dự cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi" không chỉ phản ánh chân thực đời sống nghề nghiệp mà còn góp phần tôn vinh những tấm gương thầy thuốc giàu y đức, lan tỏa giá trị nhân văn và củng cố niềm tin của xã hội với ngành y.

Ngày 17-3, báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải hai cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” lần thứ 4 năm 2025 và “Tết xanh” năm 2026.

Cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” lần thứ 4 được phát động từ đầu năm 2025 và khép lại vào ngày 27-2-2026. Ban tổ chức đã chọn bảy tác phẩm tiêu biểu để trao giải từ các bài vào chung khảo.

Trong đó, giải nhì thuộc về tác phẩm “Người kéo tôi trở về từ cõi chết” của tác giả Ngô Thị Cẩm Chinh.

Ba giải ba được trao cho các tác phẩm: “Người đưa Việt Nam lên bản đồ ghép tim thế giới” của Phương Trà (Trịnh Thị Phương Trà), “Vị bác sĩ có đôi bàn tay tài hoa” của Nguyễn Thị Chanh và “Điều kỳ diệu tưởng chừng bất khả” của Tạ Thị Hồng Minh.

Ba giải khuyến khích thuộc về các tác phẩm: “Đưa phòng mổ lên non cao” của Nguyễn Thị Mỹ Trang, “Hồi sinh những ca tim mạch hiếm gặp” của Nguyễn Thị Bội Nhiên và “Thắp sáng hy vọng trong bệnh nhân ung thư” của Vi Cầm (Nguyễn Thị Hồng).

Các tác phẩm dự thi đã khắc họa sinh động hình ảnh người thầy thuốc với chuyên môn vững vàng, tinh thần tận tụy và sự hy sinh thầm lặng. Tại phần giao lưu, nhiều tác giả bày tỏ xúc động khi chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi và nhân vật trong tác phẩm.

Tác giả Vi Cầm (Nguyễn Thị Hồng), với tác phẩm “Thắp sáng hy vọng trong bệnh nhân ung thư”, cho biết chị quyết định tham gia sau nhiều năm theo dõi cuộc thi.

Theo chị, những tác phẩm đoạt giải ở các mùa trước đã để lại nhiều ấn tượng, trở thành động lực để chị kể lại các câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc, qua đó giúp công chúng có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề y.

Nhân vật trong bài viết là bác sĩ Phạm Nguyên Quý, người Việt đang làm việc tại Nhật Bản, đồng thời duy trì một trang tư vấn miễn phí cho bệnh nhân ung thư trong nước. Tác giả cho biết đây là hoạt động phi lợi nhuận, gặp nhiều khó khăn về kinh phí nên việc tham gia cuộc thi cũng là cách chị kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ duy trì sáng kiến này.

Dịp này, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, chính thức phát động cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” lần 5 (2026-2027).

Nhà báo Tô Đình Tuân cho biết qua bốn lần tổ chức, cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” đã thu hút đông đảo bạn viết trên cả nước, trong đó có nhiều người đang công tác trong ngành y.

Theo ông, các tác phẩm không chỉ phản ánh chân thực đời sống nghề nghiệp mà còn góp phần tôn vinh những tấm gương thầy thuốc giàu y đức, lan tỏa giá trị nhân văn và củng cố niềm tin của xã hội đối với ngành y.

Thông tin chi tiết về thể lệ và nội dung của cuộc thi sẽ được công bố trên các ấn phẩm của báo trong thời gian tới.

Cùng ngày, Báo Người Lao Động cũng trao giải cuộc thi “Tết xanh” năm 2026. Cuộc thi thu hút nhiều tác phẩm chia sẻ về lối sống xanh trong dịp Tết, từ thói quen tiêu dùng, trang trí nhà cửa đến những suy ngẫm về Tết xưa và nay. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh bảy tác phẩm tiêu biểu.