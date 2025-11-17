Trao giải 2 cuộc thi viết 'Người thầy kính yêu' và 'Lòng tốt quanh ta' 17/11/2025 16:59

(PLO)- Lễ trao giải hai cuộc thi viết vinh danh những thầy cô tận tâm và các tấm gương nhân ái, góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Ngày 17-11, báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải hai cuộc thi viết "Người thầy kính yêu" lần thứ 4 và "Lòng tốt quanh ta" lần thứ 3 năm 2024-2025.

Hai cuộc thi viết với hai chủ đề khác nhau nhưng đều có điểm chung là lan tỏa những giá trị đẹp trong cuộc sống, khơi dậy tinh thần sẻ chia và truyền động lực cho mọi người.

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, cho biết cuộc thi viết “Người thầy kính yêu” lần thứ 4 với hơn 200 tác phẩm. Ban tổ chức đã chọn 25 tác phẩm đăng trên các ấn phẩm của báo, đồng thời là những tác phẩm vào vòng chung khảo.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động. Ảnh: BTC

“Những câu chuyện gửi về từ khắp cả nước khắc họa chân thực nghề giáo và truyền thống ‘tôn sư trọng đạo’, nhiều thầy cô tự nguyện bám trụ vùng sâu vùng xa, âm thầm gieo chữ và gieo niềm tin cho học trò” - ông Tuân tâm sự.

Theo ông Tuân, cuộc thi “Lòng tốt quanh ta” lần thứ 3 cũng ghi nhận hơn 400 bài viết của các tác giả trên khắp cả nước, từ những tấm gương nhân ái, tử tế.

Các nhân vật gồm cựu chiến binh, chiến sĩ biên phòng, cán bộ công an, nhà khoa học, bác sĩ, nhà giáo, chủ doanh nghiệp, nông dân, trưởng bản và những công dân bình dị luôn tận tâm với cộng đồng.

Xúc động tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Duy Hiến bày tỏ niềm vui khi trở thành tác giả đoạt giải nhất cuộc thi “Lòng tốt quanh ta”. Tác phẩm “Chuyện ông Hùng bốc mộ liệt sĩ” của ông Hiến viết về ông Lê Thanh Hùng. Đây là một người thầm lặng chuyên đi bốc mộ.

﻿ Ông Nguyễn Duy Hiến (bên trái) đoạt giải nhất cuộc thi “Lòng tốt quanh ta” và ông Lê Thanh Hùng (bên phải) - nhân vật trong tác phẩm “Chuyện ông Hùng bốc mộ liệt sĩ” của ông Hiến. Ảnh: BTC

Còn ông Lê Thanh Hùng (nhân vật trong tác phẩm “Chuyện ông Hùng bốc mộ liệt sĩ”) chia sẻ ông rất xúc động khi được trở thành nhân vật trong bài viết và có mặt tại chương trình trao giải.

Ông sinh ra và lớn lên tại Bình Định, hiện đang sinh sống tại Bình Phước. Ông bày tỏ, nhìn cảnh quê hương sau ngày giải phóng, ông vừa hạnh phúc vừa trăn trở khi còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt để đưa về gia đình.

Chính vì vậy, khi tham gia đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ông đã quyết tâm giúp đưa hài cốt các anh về với cha mẹ, dốc sức thực hiện công việc này. Không chỉ tìm kiếm hài cốt, ông Hùng còn vận động các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện hỗ trợ những gia đình khó khăn và trẻ em khuyết tật, trao thẻ bảo hiểm y tế, xe lăn và nhiều vật dụng thiết yếu.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM (bìa trái) và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động trao giải nhất cho tác giả Vân Nhi đạt giải nhất cuộc thi viết "Người thầy kính yêu". Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, 14 tác phẩm và tác giả xuất sắc nhất từ khắp cả nước đã được trao giải. Tổng giá trị giải thưởng của hai cuộc thi lên đến hơn 200 triệu đồng, trong đó, giải nhất mỗi cuộc thi trị giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phát động cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta” lần 4 và “Người Thầy kính yêu” lần 5 năm 2025-2026, nhằm tạo điều kiện để các tác giả trong và ngoài nước tiếp tục viết nên những câu chuyện chân thực trong cuộc sống.