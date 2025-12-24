Bản tin tối 24-12: Nhiều người bức xúc, đòi tiền phúng điếu sau màn kịch giả chết 5 năm ở Thanh Hóa; Thái Lan - Campuchia họp Ủy ban Biên giới chung 24/12/2025 20:00

Bản tin tối 24-12: Nhiều người bức xúc, đòi tiền phúng điếu sau màn kịch giả chết 5 năm ở Thanh Hóa; Thái Lan - Campuchia họp Ủy ban Biên giới chung

Trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, cả Bangkok, Phnom Penh và các đối tác đang đổ dồn mọi sự chú ý tới kỳ họp Uỷ ban Biên giới chung (GBC) của hai nước khi cuộc gặp đầu tiên sẽ bắt đầu trong chiều 24-12.

Trong kỳ họp GBC hồi tháng 8 tại Kuala Lumpur, đoàn Thái Lan do ông Nattaphon – khi đó là Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan dẫn đầu. Phái đoàn Thái Lan còn có Cục trưởng Cục Biên giới của Bộ Tư lệnh Liên quân Thái Lan, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các quân khu dọc biên giới với Campuchia.

Ở phía Campuchia, Phnom Penh cử Đại tướng Tea Seiha dẫn đầu phái đoàn. Tham gia đàm phán còn có các quan chức cao cấp từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) và lãnh đạo các quân khu giáp biên giới.