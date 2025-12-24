Cảnh báo lừa đảo từ vụ người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí trên đường ở Đà Nẵng 24/12/2025 11:33

(PLO)- Công an khẳng định mạng xã hội kêu gọi quyên góp cho người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí trên đường gây xôn xao dư luận là thông tin sai sự thật.

Ngày 24-12, thông tin từ Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, mạng xã hội lan truyền vụ việc về một người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí tử vong trên đường Trường Chinh, kèm lời kêu gọi quyên góp từ thiện là không đúng sự thật.

Công an cảnh báo lừa đảo từ vụ người phụ nữ bị tấn công trên đường ở Đà Nẵng. Ảnh: CA

Theo đó, bài viết cho rằng nạn nhân đã tử vong, để lại ba con nhỏ và kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ lo chi phí mai táng. Bài viết này còn đính kèm nhiều hình ảnh hiện trường cùng số tài khoản ngân hàng.

Công an phường An Khê khẳng định, đây là hình thức lừa đảo kêu gọi từ thiện, người dân hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin, nghe theo.

Cũng theo Công an phường An Khê, sau khi bị đâm nhiều nhát, nạn nhân chỉ bị thương và đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, sáng 23-12, một người phụ nữ đi bộ trên đường Trường Chinh xảy ra lời qua tiếng lại với một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đường.

Khi người dân đi ngang qua phát hiện sự việc và hô hoán, người đàn ông dừng tay và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và được cứu sống.