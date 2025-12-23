4 giờ truy 'nóng', cảnh sát bắt giữ nữ quái trộm 19 chỉ vàng 23/12/2025 17:20

(PLO)- Công an bắt giữ nữ quái trộm 19 chỉ vàng ở Đà Nẵng chỉ sau bốn tiếng đồng hồ truy xét.

Ngày 23-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Đông vừa bắt 'nóng' nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản chỉ sau bốn tiếng đồng hồ truy xét.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 22-12, Công an phường Hội An Đông tiếp nhận trình báo của bà ĐTM (ngụ tổ dân phố Phước Tân, phường Hội An Đông) bị mất trộm dây chuyền, nhẫn vàng với tổng trọng lượng 19 chỉ vàng, trị giá gần 250 triệu đồng.

Đoàn Thị Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đến 15 giờ cùng ngày, Công an phường Hội An Đông làm rõ nghi phạm là Đoàn Thị Thanh (45 tuổi, ngụ phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng).

Thanh khai sáng 22-12 đi xe đến nhà bà M để chở bà này đến nhà ba ruột Thanh ăn sáng. Khi bà M ở lại ăn, Thanh quay lại nhà bà M, vào phòng ngủ, mở hộc gỗ trên đầu giường ngủ, thấy một hộp sắt có móc ổ khóa nhưng không khóa.

Thanh mở hộp sắt ra thì thấy bên trong có một số vàng, tiền mặt. Thanh lấy vàng, để lại tiền mặt trong hộp sắt rồi để lại hộp gỗ như cũ. Sau đó, Thanh quay lại chở bà M về nhà. Thanh đem bán số tiền trên lấy 249,5 triệu đồng.