Thanh niên xịt hơi cay, cướp điện thoại của shipper 23/12/2025 07:51

(PLO)- Thanh niên ở Đà Nẵng dùng bình xịt hơi cay tấn công, cướp giật điện thoại của một shipper trong khi người này đang đứng chờ khách.

Sáng 23-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Thanh Khê vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT bắt giữ Phạm Ngọc Anh Khoa (19 tuổi, ngụ phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoa dùng bình xịt hơi cay tấn công, cướp giật điện thoại shipper. Ảnh: CA

Trước đó, chiều tối 18-12, anh ĐVTK (19 tuổi, ngụ phường Hòa Cường) là shipper đang đứng chờ khách tại đường Dũng Sĩ Thanh Khê.

Lúc này, anh K bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát, dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt.

Lợi dụng thời điểm bị hại hoảng loạn, kẻ xấu nhanh tay giật điện thoại di động rồi bỏ chạy.

Khi anh K tri hô, đuổi theo thì phát hiện kẻ xấu đã lên xe máy do một người khác điều khiển để tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm là Khoa.