Cha dùng dao tấn công con gái 22/12/2025 06:29

(PLO)- Nhậu say, không kiểm soát được hành vi, người cha dùng dao tấn công con gái ruột.

Ngày 21-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đang làm rõ vụ việc người cha dùng dao tấn công con gái xảy ra trên địa bàn.

Cha dùng dao tấn công con gái. Ảnh: CA

Trước đó, rạng sáng 20-12, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ chém người gây thương tích tại quán nước trước cổng Chợ Cồn, gây mất an ninh, trật tự khu vực.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Hải Châu đã phân công tổ công tác kịp thời có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau khi nhậu về, ông Trần Văn Châu (37 tuổi, ngụ phường Hải Châu) đến quán nước của vợ trước chợ Cồn.

Trong quá trình nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn giữa Châu với con gái là cháu TTBN (15 tuổi). Do không làm chủ được hành vi, Châu đã dùng dao gây thương tích cho con của mình.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân phối hợp cùng Cơ quan Công an đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đồng thời, tổ công tác Công an phường Hải Châu khống chế, bắt giữ Châu, bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.