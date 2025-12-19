Đà Nẵng khởi công KCN Nam Thăng Bình, yêu cầu phát triển không theo lối mòn truyền thống 19/12/2025 11:55

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu Khu công nghiệp Nam Thăng Bình không đi theo lối mòn truyền thống, đặt tư duy 'hạ tầng thông minh' lên hàng đầu.

Sáng 19-12, tại xã Thăng Điền, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Nam Thăng Bình – Phân khu B.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.373 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BIN Corporation của Shark Lê Hùng Anh sáng lập làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án KCN Nam Thăng Bình. Ảnh: TN

Quy mô dự án rộng 346 ha, mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. Kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Khi hình thành, dự án KCN Nam Thăng Bình sẽ thu hút các ngành nghề giảm thiểu phát thải, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, phủ xanh cảnh quan... và những ngành, lĩnh vực công nghệ cao. Mục tiêu hướng tới mô hình KCN sinh thái, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tạo giá trị gia tăng lớn.

Ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation cho hay sự kiện khởi công là dấu mốc rất đặc biệt.



Dự án Phân khu B – KCN Nam Thăng Bình là một trong những dự án trọng điểm của TP Đà Nẵng, cùng nhiều dự án lớn trên cả nước được khởi công để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn BIN Coporation chủ đầu tư dự án. Ảnh: TN

Theo ông Lê Hùng Anh, dự án có thể thu hút các nhà đầu tư thứ cấp là doanh nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, mang lại giá trị gia tăng lớn.

Tập đoàn cũng nhận thức rõ đây là những lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam và TP Đà Nẵng đang đặc biệt quan tâm, ưu tiên trong chiến lược phát triển giai đoạn tới.

"Chúng tôi kỳ vọng, trong thời gian sớm nhất sau khi khởi công, sẽ có những sản phẩm đầu tiên từ KCN Nam Thăng Bình xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Qua đó góp phần khẳng định vị thế mới của công nghiệp khu vực Nam Đà Nẵng”, ông Lê Hùng Anh nói.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết KCN Nam Thăng Bình được kỳ vọng là KCN then chốt tạo dư địa, tạo động lực tăng trưởng mới để bứt phá phát triển, trở thành cực tăng trưởng phía Nam TP.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

“Chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, tập trung nguồn lực, thiết bị để triển khai dự án một cách quyết liệt. Nhằm hoàn thành công trình đúng cam kết, tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân trong vùng dự án ổn định sản xuất, ổn định đời sống. Đảm bảo đời sống người dân tốt hơn, và tạo mọi điều kiện cho con em trong vùng có nhiều việc làm ngay trong dự án này”, ông Ấn đề nghị.

Một trong những lãnh đạo từng có đóng góp to lớn cho địa phương, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng và nhấn mạnh, sự kiện khởi công dự án có ý nghĩa trọng điểm. Chứng tỏ rõ nét cho quyết tâm của Đà Nẵng và cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: TN

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, phát triển hạ tầng KCN Nam Thăng Bình không thể đi theo lối mòn của các KCN truyền thống. Chủ đầu tư và địa phương cần đặt tư duy hạ tầng thông minh lên hàng đầu.