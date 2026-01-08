CSGT làm việc với tài xế xe khách rượt đuổi xe tải như phim hành động 08/01/2026 17:34

(PLO)- Chỉ vì va chạm nhỏ, tài xế xe khách tăng tốc rượt đuổi xe tải, lạng lách, quay đầu nhiều lần, khiến hành khách hoảng loạn, la hét yêu cầu dừng xe.

Chiều 8-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của tài xế xe khách có hành vi nguy hiểm khi rượt đuổi xe tải, được người dân quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh lan truyền, xe khách chạy từ TP.HCM về Đồng Tháp sau khi xảy ra va chạm nhẹ đã tăng tốc, đuổi theo xe tải trên đoạn đường từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa hướng ra ngã tư Đồng Tâm, sau khi rời cao tốc. Trong quá trình di chuyển, xe khách chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách, cúp đầu, quay nhiều vòng tại ngã tư.

Nhiều hành khách trên xe hoảng sợ, la hét và yêu cầu tài xế dừng xe nhưng không được chấp nhận.

Xe khách lạng lách truy đuổi xe tải, hành khách hoảng loạn van xin xuống xe.

Hành khách hoảng loạn gọi điện thoại cho người thân. Ảnh cắt từ clip

Hành khách bức xúc quay video sau khi tài xế dừng xe.

Qua tin báo của người dân và phản ánh đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã phối hợp Công an địa phương xác minh, mời tài xế liên quan làm việc.

Qua xác minh, tài xế điều khiển xe khách là NĐT (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Xe khách thuộc hãng xe HH, hoạt động tuyến TP.HCM – Chợ Gạo – Mỹ Tho.

Bước đầu làm việc, tài xế T trình bày vào tối 7-1, khi điều khiển xe khách ra khỏi cao tốc, tại đoạn đường dẫn hướng về Trung Lương thì xảy ra va chạm nhẹ với xe tải, do xe tải va vào gương chiếu hậu của xe khách.

Sau đó, tài xế T điều khiển xe đuổi theo xe tải để yêu cầu giải quyết nhưng xe tải không dừng lại mà tiếp tục chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm. Trong quá trình rượt đuổi, tài xế T đã điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển làn liên tục và quay đầu tại ngã tư.

Tài xế T thừa nhận các hành vi vi phạm và cho rằng do nóng vội, lo sợ bị công ty xử phạt nên đã đuổi theo xe tải. Khi xe tải rẽ vào đường mòn, còn hành khách yêu cầu xuống xe, tài xế T dừng việc rượt đuổi, quay về trạm của hãng xe để cho hành khách xuống.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định.