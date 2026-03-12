Iran, Hezbollah nã ‘làn sóng tên lửa mới’ sang Israel; Tổng thống Iran ra điều kiện chấm dứt chiến tranh 12/03/2026 15:05

(PLO)- Thực địa chiến sự Trung Đông tiếp tục nóng với liên tiếp các đòn tấn công lẫn nhau; Tổng thống Iran ra điều kiện chấm dứt chiến tranh với Mỹ và Israel.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Tổng thống Iran nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh với Mỹ và Israel

Ngày 11-3, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian nói rằng “cách duy nhất” để chấm dứt cuộc chiến giữa Iran với Mỹ/Israel là đối phương phải công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường thiệt hại và đưa ra những bảo đảm quốc tế chắc chắn nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn trong tương lai.

Viết trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian khẳng định Iran cam kết duy trì hòa bình trong khu vực, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: UN Photo

Trước đó cùng ngày, lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ tiến hành đòn trả đũa quy mô lớn nếu Mỹ tấn công các cảng của Iran, theo đài truyền hình IRIB.

“Nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa nhằm vào các cảng của Iran, sẽ không có cảng, trung tâm kinh tế hay địa điểm nào tại Vịnh Ba Tư nằm ngoài tầm với của chúng tôi” - ông Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, cảnh báo.

Ông Shekarchi đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng thông điệp trên trang X tiếng Ba Tư, kêu gọi dân thường Iran ngay lập tức tránh xa các cơ sở cảng nơi hải quân Iran đang tiến hành hoạt động.

Thực địa tiếp tục nóng

Chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang sáng 12-3 khi nhiều quốc gia vùng Vịnh đánh chặn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Iran, còn Israel và Mỹ vẫn tiếp tục các đòn không kích nhằm vào Iran, theo đài CNN.

. Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran hướng về lãnh thổ nước này, khiến còi báo động vang lên tại khu vực miền trung và miền bắc Israel.

Iran sau đó xác nhận đã phóng “làn sóng tên lửa mới” nhằm vào Israel, theo truyền thông nhà nước, đồng thời cho biết nhóm vũ trang Hezbollah cũng tham gia các cuộc tấn công.

. Tại Iran, hãng thông tấn Mehr đưa tin có 7 người đã bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch, sau một cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào một thị trấn công nghiệp ở tỉnh Arak ngày 12-3.

Các quan chức Iran cho biết 6 đơn vị sản xuất đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công này. Arak là một thành phố công nghiệp, đồng thời là nơi đặt một tổ hợp hạt nhân từng bị Israel tấn công trước đó.

. Tại Lebanon, Bộ Y tế nước này cho biết 8 người thiệt mạng trong một cuộc không kích vào khu vực ven biển Ramlet Al-Baida ở thủ đô Beirut rạng sáng 12-3.

Israel cho biết đã tiến hành thêm một “làn sóng tấn công quy mô lớn” trên khắp Lebanon nhằm vào các bệ phóng và cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực Dahieh ở phía nam Beirut.

Hiện trường các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah tại khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) trong ngày 12-3. Ảnh: AFP

. Tại Iraq, các đoạn video được CNN xác minh cho thấy khói bốc lên từ sân bay quốc tế Erbil ở khu tự trị Kurdistan.

Trước đó, 2 tàu chở dầu nước ngoài đã bị UAV tấn công trong vùng biển của Iraq. Ít nhất 1 người thiệt mạng và 38 người được cứu.

Bộ Dầu mỏ Iraq đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Vùng Vịnh và kêu gọi “bảo vệ các tuyến hàng hải”, hãng thông tấn Iraq (INA) đưa tin.

. Tại Bahrain, chính quyền sở tại cho biết các cuộc tấn công của Iran đã nhằm vào các bồn chứa nhiên liệu tại một cơ sở ở tỉnh Muharraq phía bắc nước này. Bộ Nội vụ Bahrain cảnh báo người dân tại các thị trấn và làng lân cận ở trong nhà và đóng cửa sổ để tránh ảnh hưởng từ khói và đám cháy.

. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy hơn 20 UAV tại khu vực phía đông, nơi tập trung các mỏ dầu của nước này.

. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thì cho biết hệ thống phòng không đang ứng phó với “các mối đe dọa tên lửa và UAV từ Iran”.

Văn phòng truyền thông của chính quyền Dubai cho biết 1 UAV đã rơi xuống một tòa nhà gần khu vực Creek Harbour, gây ra một đám cháy nhỏ và sau đó đã được khống chế.

. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Kuwait cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn “một số UAV thù địch” vào rạng sáng 12-3 sau khi các thiết bị này xâm nhập không phận phía bắc nước này.

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết 2 người bị thương sau khi 1 UAV công một tòa nhà dân cư ở miền nam Kuwait, gây ra một vụ cháy sau đó đã được dập tắt.