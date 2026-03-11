Con trai tổng thống Iran cập nhật tình hình sức khỏe tân Lãnh tụ Tối cao 11/03/2026 16:51

(PLO)- Ông Yousef Pezeshkian - con trai Tổng thống Iran - đăng bài trên Telegram cập nhật tình hình sức khỏe của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, sau khi xuất hiện thông tin ông này đang bị thương.

Ngày 11-3, ông Yousef Pezeshkian - con trai Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cũng là một cố vấn chính phủ - cho biết rằng tân Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei vẫn “an toàn và khỏe mạnh”, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Trong bài đăng trên kênh Telegram cá nhân, ông Yousef Pezeshkian nói rằng một số người bạn “có liên hệ” đã nói với ông rằng lãnh tụ tối cao vẫn an toàn.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: AFP

“Tôi nghe tin ông Mojtaba Khamenei đã bị thương. Tôi đã hỏi một số người bạn có các mối liên hệ. Họ nói với tôi rằng, tạ ơn Chúa, ông ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh” - đài TRT dẫn bài viết của ông Yousef Pezeshkian.

Trước đó, một số hãng truyền thông đưa tin ông Mojtaba Khamenei đã bị thương trong các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran.