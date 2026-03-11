Giá vàng trong nước tăng trở lại, đắt hơn thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng 11/03/2026 14:07

(PLO)- Giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo đà phục hồi của thị trường thế giới. Dòng tiền trú ẩn quay lại kim loại quý trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, kéo giá vàng “nội” tiến sát mốc 187 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp điều chỉnh ngắn, giá vàng trong nước nhanh chóng quay đầu tăng trở lại khi dòng tiền trú ẩn quay lại thị trường kim loại quý, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và giá vàng thế giới đảo chiều đi lên.

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt tăng

Ngày 11-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng thêm 1,1 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá mua vào lên 184,2 triệu đồng và bán ra ở mức 187,2 triệu đồng.

Tại Phú Quý, giá mua vàng miếng được nâng thêm 1,3 triệu đồng, lên 184,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 187,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải, cộng thêm 1,1 triệu đồng ở chiều mua và cộng 900.000 đồng ở chiều bán, nâng giá mua bán vàng miếng SJC lên 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Công ty vàng Mi Hồng điều chỉnh tăng 900.000 đồng mỗi lượng đối với vàng miếng, niêm yết giá mua vào 185 triệu đồng và bán ra 187 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn 9999, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC cũng nâng thêm 1,1 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá mua vào lên 183,9 triệu đồng và bán ra 186,9 triệu đồng.

Trong khi công ty Phú Quý tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, nâng giá mua bán vàng nhẫn trơn lên 184 – 187 triệu đồng/lượng.

Sau hai ngày liên tiếp leo dốc, giá vàng trong nước đã tăng tổng cộng khoảng 3,1 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng và bạc bứt phá mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Tính đến 10h sáng nay, giá vàng thế giới tăng thêm 15 USD mỗi ounce, lên 5.205 USD/ounce, có thời điểm vùng giá giao ngay đã bật lên quanh ngưỡng 5.220 USD/ounce. Bạc thậm chí tăng ấn tượng hơn, có lúc chạm ngưỡng gần 90 USD/ounce trong phiên, trước khi lùi dần về 88,26 USD/ounce, mức giá gần gấp ba so với cùng kỳ năm trước.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 165 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế phí.

Nhiều chuyên gia tài chính lý giải đà phục hồi của vàng và bạc chủ yếu do giá dầu hạ nhiệt, qua đó làm giảm áp lực lạm phát và làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group cho thấy khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ diễn ra vào tuần tới lên tới 99,4%, cho thấy kịch bản cắt giảm lãi suất gần như không được thị trường đặt cược.

Vì vậy, động lực thực sự thúc đẩy dòng tiền quay lại kim loại quý nhiều khả năng đến từ rủi ro địa chính trị. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, nhu cầu trú ẩn vào vàng và bạc nhanh chóng quay trở lại, giúp hai kim loại quý phục hồi mạnh sau nhịp điều chỉnh giảm ngắn do đồng USD tăng giá.

Giá vàng tại thị trường trong nước vẫn cách biệt đến 22 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng thế giới. Ảnh minh họa

Bất ổn địa chính trị kéo dòng tiền quay lại với vàng, bạc

​Theo bà Kristy Akullian, Trưởng bộ phận Chiến lược Đầu tư iShares khu vực châu Mỹ tại BlackRock, đà phục hồi của kim loại quý đang thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư toàn cầu. Dù thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn, xu hướng tăng dài hạn của vàng và bạc vẫn còn nhiều dư địa.

​Theo bà Akullian, vàng đã tăng tới 75% trong vòng một năm qua. Lần đầu tiên vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce vào giữa tháng 1 trước khi giảm khoảng 12% vào cuối tháng. Nhu cầu mua vàng đến từ nhiều phía, từ các ngân hàng trung ương đến các tổ chức trong thị trường tiền điện tử.

​Bạc thậm chí còn có mức tăng ấn tượng hơn. Trong năm 2025, kim loại này tăng tới 148% và tiếp tục tăng thêm 19% chỉ trong tháng 1, dù từng có thời điểm giảm 26% vào ngày 30-1.

​Không chỉ giá tăng mạnh, mức độ biến động cũng gia tăng rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, biến động của vàng tăng khoảng 46%, trong khi bạc tăng tới 106%. Điều này cho thấy chu kỳ tăng giá hiện nay rất mạnh nhưng cũng đi kèm rủi ro đáng kể.

​Theo bà Akullian, có ba yếu tố chính hỗ trợ giá kim loại quý.

​Thứ nhất là áp lực nợ công toàn cầu. Nợ chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Canada… đang ở mức cao. Trong môi trường nợ cao như vậy, vàng thường được xem là kênh lưu trữ giá trị đáng tin cậy. Bạc thường vận động theo xu hướng của vàng nhưng với biên độ lớn hơn. Trong hai thập kỷ qua, mức biến động hằng năm của bạc cao gấp đôi vàng, mang tính chu kỳ và rủi ro cao hơn.

​Thứ hai là nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Những giai đoạn bất ổn địa chính trị hoặc thay đổi lớn trong chính sách thường khiến dòng tiền tìm đến các tài sản phòng thủ. Tuy nhiên, vàng không chỉ đơn thuần là nơi trú ẩn mà còn là công cụ ổn định danh mục đầu tư. Giá vàng thường ít biến động cùng chiều với cổ phiếu, thậm chí có thể tăng khi thị trường chứng khoán giảm mạnh.

​Dữ liệu cho thấy kể từ năm 2020, trong những tháng mà chỉ số S&P 500 giảm hơn 5%, vàng vẫn mang lại lợi nhuận trung bình khoảng 2%, trong khi chỉ số trái phiếu tổng hợp của Mỹ gần như đi ngang. Sự bất đối xứng này giúp vàng trở thành tài sản quan trọng trong các kịch bản thị trường tài chính suy giảm.

​Động lực thứ ba đặc biệt quan trọng với bạc là nhu cầu công nghiệp. Khoảng 60% lượng bạc tiêu thụ hằng năm đến từ các ngành công nghiệp như điện tử, pin mặt trời và chất bán dẫn. Riêng ngành điện tử sử dụng khoảng 445 triệu ounce bạc mỗi năm, trở thành lĩnh vực tiêu thụ lớn nhất. Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu, nhu cầu điện năng cho trí tuệ nhân tạo và xu hướng điện khí hóa đang tạo thêm lực cầu mang tính chu kỳ cho giá bạc.