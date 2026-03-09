Giá xăng nhập từ Singapore hiện gần 22.000 đồng/lít 09/03/2026 12:05

​(PLO) - Giá xăng đang có xu hướng nhích lên.

Phiên giao dịch hôm nay (9-3), giá xăng Platts Singapore với mặt hàng xăng A95 chạm mức gần 136,5 USD/thùng. Mức này tăng hơn 15 USD/thùng so với phiên cuối tuần.

​Quy đổi từ giá xăng Platts Singapore, hiện giá xăng A95 nhập khẩu vào khoảng 21.810 đồng/lít.

​Thông thường, thị trường xăng dầu Việt Nam lấy giá tham chiếu từ Singapore để điều chỉnh giá xăng trong nước.

​Có thể thấy giá xăng nhập từ Singapore đang biến động mạnh. Do đó, khả năng điều chỉnh giá xăng trong nước cũng sẽ sớm đến.

​Công thức tính giá xăng trong nước bao gồm giá xăng nhập cộng thêm các loại thuế. Cụ thể gồm thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường và thuế VAT. Ngoài ra, công thức còn cộng thêm chi phí định mức và lợi nhuận định mức.